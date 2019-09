Al centro degli appuntamenti del weekend nell’aquilano Sapori e Saperi del Velino, la Magica Notte d’Introdacqua e il Trail del Narciso

L’AQUILA – Cosa fare nell’aquilano nel terzo weekend di settembre? A Rosciolo de’ Marsi, borgo di Magliano de’Marsi, nona edizione di Saperi e sapori del Velino, un percorso narrativo che coinvolge tutto il pubblico con l’obiettivo di valorizzare il territorio, facendone conoscere le eccellenze. Camminando tra i vicoli e le piazzette del paese sarà possibile degustare specialità presso gli stand gastronomici e vini presso e le cantine aperte, restare affascinati dal lavoro degli artigiani e allietarsi con musica e intrattenimento. Presso le aziende aderenti alla seconda edizione della manifestazione di carattere nazionale Caseifici Agricoli Open Day 2019 si potranno degustare latte e formaggi e visitare fattorie.

Per la quarta volta la Magica Notte Di Introdacqua torna per catapultare i partecipanti in un ambiente ricco di misticismo ed esoterismo. Oltre a operatori olistici, artigiani, musica dal vivo e stand gastronomici che rallegreranno la serara fino a tarda notte, le novità di questa edizione saranno: sessioni di pilates, meditazione e Thai Chi; inconti con esperti di estetica, estemporanee di pittura e convegni tenuti da esperti del settore.

Domenica sportivi provenienti da ogni parte d’Italia parteciperanno alla quinta edizione del “Trail del Narciso” Memorial “Ilio Prugnoli”. La manifestazione di corsa in montagna sulla distanza di 39.5 Km e con dislivello positivo di 2350 metri avrà partenza e arrivo nella piazza centrale di Rocca di Mezzo e il suo tracciato si svilupperà all’interno del Parco Regionale Sirente Velino.

Numerose, come sempre, le occasioni per trascorrere qualche ora all’aperto, approfittando anche del meteo che, stando alle previsioni, sembrerebbe ottimale: si va in e-bike a piedi, di giorno o in nottura. L’inizio dell´autunno è anche per i cervi la stagione degli amori. L’escursione dal lago di Scanno a quello di Villalago, adatta a tutti, permetterà di ascoltarne il bramito e con un colpo di fortuna di vederli mangiare la fresca erba dei prati.

Per quanto riguarda invece le novità al cinema e la programmazione nelle sale d’Abruzzo vi rimandiamo alla sezione dedicata. I dettagli degli eventi che vi segnaliamo si possono visualizzare sul calendario degli eventi de L’Aquila e dintorni, in costante aggiornamento.

Eventi di più giorni

Mostre

Venerdì 13 settembre



Sindikessaund live a Barisciano

Imuri live all’Irih Cafè a L’Aquila

Opening Bambola 2.0 a L’Aquila

Sabato 14 settembre

In ebike sul lago di Scanno

Il bramito dei cervi sui laghi di Scanno e Villalago

Sapori e saperi del Velino

La magica notte di Introdacqua

Arianna Poli live al Garbage di Pratola Peligna

Il tributo di Tra palco e realtà a Ligabue alla Birreria Gran Sasso a L’Aquila

Domenica 15 settembre

In e-bike sul Lago di Scanno

Trail del Narciso Memorial “Ilio Prugnoli”

l bramito dei cervi sui laghi di Scanno e Villalago

Un giorno da pastore con il gregge nelle Gole del Sagittario

Esploratori con gusto del Parco del Gran Sasso e dei Monti della Laga

Festa in piazza e erata danzante a Roccacasale