Jovanotti: “Montesilvano! Abruzzo arriviamo! Sabato 7 settembre!”

Dopo il no a Vasto, Pescara e Fossacesia, la città adriatica sarà tappa del tour che sta portando il cantante in giro per l’Italia

MONTESILVANO (PE) – Ora è ufficiale, i fan di Jovanotti possono tornare a sorridere: dopo il no definitivo a Vasto, sabato 7 settembre il Jova Beach Party approderà sulla spiaggia di Montesilvano. A renderlo noto, con grande soddisfazione, è stato nella giornata di ieri il Sindaco della città adriatica, Ottavio De Martinis, al termine della riunione con la Commissione vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Grande entusiasmo manifestato anche da Lorenzo Cherubini, il vero nome di Jovanotti, che così scrive sulla propria pagina ufficiale Facebook: “MONTESILVANO!!!!!! ABRUZZO!!!! posso confermarlo ufficialmente e sono felice di farlo: il 7 settembre JOVA BEACH PARTY sarà sulla spiaggia di Montesilvano!

Valgono i biglietti di Vasto ( e per chi invece non può venire e ha i biglietti di Vasto è aperto il rimborso totale oppure può venire a Milano, andate sul sito trident https://www.tridentmusic.it/ per le info).Grazie a tutti quelli che hanno lavorato per tutte le verifiche di incidenza, la progettazione, la pianificazione e tutto quello che serve per poter realizzare per bene un grande evento con JBP.

Abruzzo arriviamo!

Sabato 7 settembre!”

Il concerto, già in programma per lo scorso 17 agosto sulla spiaggia di Vasto, era saltato per criticità evidenziate dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal Prefetto di Chieti.’ Il cantante, appena appresa la notizia, aveva manifestato il suo malcontento per la decisione presa e aveva promesso ai suoi fan di trovare un’altra location che potesse accogliere il suo tour. Come possibili alternative, erano state fate le candidature di Pescara e Fossacesia, che però erano state scartate, per criticità logistiche la prima e per mancanza del tempo necessario per valutare la fattibilità della seconda proposta, in quanto il 7 settembre – come aveva dichiarato il manager dell’artista- era l’unica data utile per portare il Jova Beach Party in Abruzzo. Poi la soluzione, accolta e definitiva, di Montesilvano.

Prima di arrivare in Abruzzo, il Jova Beach Party sarà a Plan de Corones (BZ) sabato 24 agosto, alla Spiaggia Bell’Italia di Lignano Sabbiadoro (UD) mercoledì 28 e alla Spiaggia del Muraglione di Viareggio (LU) sabato 31. Si concluderà all’Aeroporto di Linate sabato 21 settembre.