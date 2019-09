Cosa fare a Pescara e provincia nel weekend? Concerto di Enrico Ruggeri, Sagra dell’uva e Fete Patronali a Catignano

PESCARA – Dopo l’evento più chiacchierato dell’estate, il Jova Beach party che sabato scorso sulla spiaggia di Montesilvano ha registrato oltre trentamila presenze e infiammato il pubblico, un altro grande interprete della musica italiana arriva a Pescara. Si tratta di Enrico Ruggeri che sabato sarà all’Arena del Mare in concerto gratuito, in occasione della Festa della Rivoluzione. Il musicista, scrittore e conduttore radiotelevisivo riproporrà tanti i brani di successo, da “Contessa“ a Polvere”, passando per “Il mare d’inverno”, “Il portiere di notte”, “I dubbi dell’amore”, “Ti avro” ma anche quelli tratti dal suo ultimo lavoro discografico, Alma.

Domenica a Città Sant’Angelo trentaeiesima edizione della Sagra dell’Uva, organizzata dal Comune in collaborazione con le aziende vinicole partecipanti e inserita nel cartellone degli eventi della Festa Patronale e del Perdono. In programma il raduno delle Fiat 500, la sfilata dei carri allegorici realizzati dalle aziende agricole del territorio e preceduti dal carro trainato dai buoi che trasporta il dio del vino, Bacco, accompagnato dalla bella Arianna; degustazioni d’uva e di vino, laboratori per ragazzi e in serata il tributo dei Prendila Così alla musica di Mogol e Lucio Battisti.

Edizione numero sette per Camminando per Santa Maria dì Arabona, una paesaggistica alla scoperta di luoghi religiosi, storici e mistici, con tante degustazioni e piacevoli sorprese.

Feste Patronali a Catignano in onore dell’esaltazione della Santa Croce e della Beata Maria Vergine Addolorata. Ricco il programma civile che va ad affiancarsi a quello religioso.

L’inizio dell´autunno è la stagione dei bramiti. Nel cuore del Parco Nazionale della Majella, camminando silenziosamente tra macchie di bosco e praterie, è possibile ascoltare il cupo bramire dei cervi maschi che riecheggia tra le valli. L’escursione a Sant’Eufenia a Majella, adatta a tutti, permetterà inoltre di ammirare infiniti panorami e un meraviglioso tramonto sul Gran Sasso.

