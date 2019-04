Abruzzo turismo: eventi e spettacoli nel weekend (5 -7 aprile)

Cosa fare questo fine settimana in Abruzzo? In primo piano le fiere a Lanciano e Chieti, la Festa dei fuochi, il teatro e i concerti

PESCARA – Fiere, sagre, mostre, concerti, escursioni, e serate disco: sono tante le tante cose da fare in tutte e quattro le province dell’Abruzzo nel pimo weekend di aprile 2019, queòòo che ci avvicina alla Pasqua. Ci permettiamo di darvi qualche suggerimento, rimandandovi comunque al nostro consueto calendario giornaliero, in costante aggiornamento, per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma non solo per il fine settimana.

FIERE – Al Polo Fieristico di Lanciano torna l’appuntamento con la Fiera Nazionale dell’Agricoltura, giunta quest’anno alla sua cinquantottesima edizione: per tre giorni il meglio dei sistemi e delle attrezzature per un’agricoltura sempre più moderna e competitiva, oltre all’area esterna utilizzata principalmente per i trattori e i mezzi pesanti. Presso la Camera di Commercio di Chieti, invece, decima edizione della Fiera dell’elettronica, con un grande assortimento di prodotti dedicati all’elettronica, giochi e fai da te.

SAGRE – A Sulmona torna il tradizionale appuntamento con la Festa dei Fuochi, una festa popolare di origini arcaiche organizzata annualmente dall’Associazione Giostra Cavalleresca e dai Borghi e Sestieri cittadini; in programma: stand gastronomici, raduno auto Ferrari, giochi popolari tra Borghi e Sestieri e anche il palio degli asini.

MOSTRE – Si segnalano a Pescara Classicità e romanticismo moderni. Sironi e il suo tempo, Mostra personale Gino D’Ugo,, Mare, Mostra di Marco De Angelis. A Francavilla al mare la mostra La livertà delle arti visive 2. A L’Aquila Fluire al MUSPAC e quella su Tonino Guerra a Palazzo Cappa Cappelli. Ricordiamo che torna il consueto appuntamento mensile con Una domenica al museo gratis.

MUSICA – Il Teatro Massimo di Pescara sarà la location di “An Evening with Manuel Agnelli’: il frontman degli Afterhours torna in concerto con uno spettacolo unico durante il quale brani tratti dall’ormai trentennale repertorio di Afterhours, in versioni inedite, si alterneranno a cover, brani strumentali di varia estrazione di genere e a letture. A Pescara saranno di scena i Giuda: tra i maggiori esponenti del rock’n’roll italiano. Doppio appuntamento- a L’Aquila e Teramo – per i Geller, il duo romano composto da Valerio Piperata e Dario Gambioli, che con i suoi singoli ha spopolato su Spotify nella categoria Indie. Concerto in esclusiva a Sant’Egidio alla Vibrata per Lemandorle, gruppo che vanta più di ottanta live e l’album La pizza, il pop e la musica elettronica. Tanti anche i live proposti nei vari locali: si va dalla presentazione di nuovi lavori discografici a tributi resi da cover band a grandi artisti della musica italiana e non solo: da Dalla e Battisti ai Coldplay passando per Mina e Celentano, Led Zepelin, Alessandra Amoroso, Biagio Antonacci e molti altri.

TEATRO – Tra gli spettacoli a teatro spicca É questa la vita che volevo da bambino? in scena a Tagliacozzo. Luca Argentero racconta in un monologo le storie di grandi personaggi che hanno inciso profondamente nella società, nella storia e nella loro disciplina.: Luisin Malabrocca, Walter Bonatti e Alberto Tomba. Se siete amanti del teatro da non perdere 58 sfumature di Pino con Pino Insegno al Teatro Marrucino di Chieti, Caprò, il musical Il Re Leone, dal reading Il mio amico immaginario. Non mancano gli appuntamenti con il teatro dialettale.



ESCURSIONI – Ultimissime ciaspolate di stagione, accompagnate da un aperitivo, una polenta nel bosco o una cena in rifugio mentre si potrà ancora sciare in tanti comprensori.Ma si cammina anche, si va a cavallo e in bicicletta.

DISCO – Movida a non finire nel pescarese ma un po’in tutte le province. Si balla latino ma anche commerciale e non mancano le occasioni per gli amanti del tango e della Milonga. Vi rimandiamo alla pagina sulla movida pescarese e nelle singole schede eventi del weekend.

CINEMA – Per chi volesse un weekend più tranquillo un’ottima alternativa potrebbe essere quella di trascorrere qualche ora al cinema con gli amici o in famiglia. Tanti i film novità del weekend ma per quanto riguarda la programmazione nelle sale d’Abruzzo vi rimandiamo alle sezioni dedicate per Pescara, Chieti, L’Aquila e Teramo.