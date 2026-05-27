Eventi in Abruzzo nel weekend dal 29 al 31 maggio 2026

REGIONE – Il weekend del 29, 30 e 31 maggio 2026 in Abruzzo offre un programma ricchissimo tra eventi, sagre, concerti, mostre e trekking. Segnalanovi gli appuntamenti principali, vi ricordiamo di consultare la sezione sugli eventi per rimanere aggiornati su tutte le attività in programma.

Enogastronomia e sagre

Tra gli eventi enogastronomici in Abruzzo del 29, 30 e 31 maggio 2026 spiccano alcune delle manifestazioni più attese. Cantine Aperte 2026 coinvolge circa 50 cantine con degustazioni, masterclass e abbinamenti street food a partire da 5€. A Pescara, Street Food Time & RiderDays anima il Porto Turistico con truck food, birre artigianali, concerti e motoraduno. Nella Valle Peligna torna la 15ª Festa del Carciofo di Prezza, mentre ad Avezzano la Sagra delle Fave celebra la sua 56ª edizione tra tradizione e gastronomia. Un weekend ideale per scoprire i sapori autentici dell’Abruzzo.

Tradizioni e Folklore

L’80ª Festa del Narciso, domenica 31 maggio, è uno degli eventi più iconici della regione. A Rocca di Mezzo sfila il corteo dei carri allegorici decorati con migliaia di narcisi, accompagnato da costumi tradizionali e bande musicali.

Raduni motoristici

Il weekend propone anche due appuntamenti dedicati ai motori. Il Raduno Fuoristrada “3 (+1) Giorni nel Cuore dell’Abruzzo” parte da Miglianico e offre percorsi 4×4 tra colline e montagne fino al 2 giugno. Nel teramano, l’Euroconference 2026 dei Blue Knights anima Roseto e Teramo con incontri ufficiali e la grande parata in moto del 30 maggio.

Jazz e Musica Contemporanea

Debutta l’Abbazie Jazz Festival – Next Gen, dedicato ai giovani talenti del jazz contemporaneo. Venerdì 29 si apre all’Abbazia di Ronzano con Davide Rasetti; sabato 30 il Teatro Santo Spirito ospita gli Space Dementia, tra fusion ed elettronica.

Festival Internazionali

A Giulianova il 26° Festival Internazionale di Bande Musicali e Majorettes trasforma la città in un palcoscenico a cielo aperto. Bande e majorettes da tutto il mondo animano vie e piazze con spettacoli itineranti e concerti all’aperto.

Teatro e performance

Ad Avezzano il protagonista è QUI E ORA – Festival del Teatro Esperienziale, con performance immersive al Parco ARSSA. In scena Synthetic City (29 maggio) e Gli Uccelli (30 maggio). Sempre il 29 si chiude la rassegna Quante Storie al Castello Orsini, con spettacoli dedicati alla memoria e al teatro civile.

Danza, lirica e teatro storico

A Lanciano arriva “Adriano – I segreti dell’Imperatore di Roma”, in scena domenica 31 maggio al Teatro Fenaroli. Lo spettacolo unisce narrazione, danza contemporanea, musica dal vivo e canto lirico.

Mostre e arte contemporanea

L’Aquila, Capitale Italiana della Cultura 2026, propone tre appuntamenti di rilievo: la mostra diffusa “5” di Pep Marchegiani, l’esposizione “Ai Weiwei: Aftershock” al MAXXI e i Tre Grandi Capolavori al MuNDA. A Pescara inaugurano “Grand Tour” di Davide Bramante e la collettiva “Mi Casa Tu Casa – La casa degli artisti”. Ultimi giorni per visitare “Michelangelo Pistoletto: Sculture e Disegni (1982–1986)” al MicHub.

Mostre nei borghi

A Barisciano torna la 7ª edizione “L’Arte per il Territorio”, ospitata nel Convento di San Colombo. A Ortona, al Teatro Zambra, è visitabile “Etruschi” di Ruperto Polleggioni, dedicata alla ricerca del volto primitivo.

Escursioni, trekking ed e‑bike

Il Bosso propone un weekend ricco di attività outdoor. L’itinerario speciale “L’Abruzzo sulla via del mare” porta lungo la Costa dei Trabocchi. L’E‑Bike Tour nella Valle Peligna unisce natura e storia con tappe alle Sorgenti del Pescara, Corfinio e all’Eremo di San Venanzio, con degustazione finale. Tra i classici spiccano i tour a Campo Imperatore e nei Borghi del Gran Sasso. Per il trekking, imperdibili il tramonto a Rocca Calascio e i Paesi Narranti del Gran Sasso. Immancabili le escursioni in canoa sul Tirino