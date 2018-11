Scopriamo insieme quali sono le migliori località dove sciare in Abruzzo con tutti i dettagli su piste, impianti di risalita e date

L’Abruzzo è una meta ideale per chi ama trascorrere una vacanza sulla neve, tra sport e relax. Vanta infatti un buon numero di comprensori con piste per tutti i livelli e per tutti gli sciatori, dai più esperti ai principianti, sempre perfette grazie anche a efficienti impianti di innevamento artificiale. Dalla metà di dicembre si scia ovunque e in alcune località la stagione si protrae addirittura fino alla prima settimana di aprile. A disposizione di chi volesse imparare a sciare o migliorare la propria tecnica ci sono numerose scuole che propongono corsi collettivi o lezioni individuali. Gli amanti dello sci di fondo hanno la possibilità di divertirsi su diversi percorsi tracciati nei boschi, immersi nel silenzio e nella natura.

Andiamo insieme alla scoperta di tutte le località dove sciare in Regione. Per tutti i comprensori troverete il numero di piste e di impianti di risalita, con relativi dettagli, nonchè le date di apertura e chiusura della stagione sciistica.

I comprensori sciistici in Abruzzo

Il Comprensorio sciistico di Campo Felice, assieme a Ovindoli-Monte Magnola e Campo Imperatore fa parte del Comprensorio Le Tre Nevi, nel quale si può sciare acquistando un unico ski pass. Le piste da discesa sono 21 (11 rosse, 5 nere e 5 blu), per un totale circa di 40 K, servite da 15 impianti di risalita (5 seggiovie a quattro posti, 4 seggiovie a due posti e 6 skilift). Aperto dal 7 dicembre 2018 fino al 31 marzo 2019.

La Ski Area di Campo di Giove dispone di 9 piste da discesa (1 rossa, 1 nera, 1 verde e 6 blu), per un totale di circa 10 km, servite da 5 impianti di risalita (1 seggovia a tre posti, 1 seggiovia a due posti e 3 skilift). Si scia dall’8 dicembre 2018 fino al 31 marzo 2018.

Campo Imperatore conta 8 piste da discesa (3 rosse, 3 nere e 3 bllu)per un totale di circa 10 km, servite da una funivia e da 2 seggiovie a quattro posti. Aperto dall’8 dicembre 2018 fino al 31 marzo 2019.

Il piccolo Comprensorio Scistico Cappadocia-Campo Rotondo dispone di 4 piste rosse per un totale di 9 km, servite da due skilift. Si scia dall’8 dicembre 2018 fino al 31 marzo 2019.

Ovindoli, assieme a Campo Felice e a Campo Imperatore fa parte del Comprensorio Le Tre Nevi, nel quale si può sciare acquistando un unico ski pass. Le piste da discesa sono 21 (8 rosse, 7 nere e 6 blu) per un totale di 22 km, servite da 11 impianti di risalita (1 funivia, 2 seggiovie a sei posti, 3 seggiovie a 3 posti e 5 skilift). Si scia dal 15 dicembre 2018 fino al 7 aprile 2019.

La Ski Area Passo Lanciano-Majelletta dispone di 12 piste da discesa (5 rosse, 2 nere e 5 blu) per un totale di 10 km tracciati, servite da 5 skilift. Aperta dall’8 dicembre 2018 fino al 31 marzo 2019.

Pescasseroli fa parte del Comprensorio sciistico Alto Sangro; conta 15 piste da discesa per un totale di circa 9 km, servite da 5 impianti di risalita (1 seggiovia a 4 posti, 1 seggiovia a 3 posti, 1 seggiovia a due posti e 2 skilift). Si scia dall’8 dicembre 2018 al 24 marzo 2019.

Pescocostanzo è incluso nel Comprensorio sciistico Alto Sangro; dispone di 9 piste (2 rosse, 2 nere e 5 blu) per un totale di circa 9 km e di 5 impianti di risalita (1 seggiovia a 4 posti, 1 seggiovia a 2 posti e 3 skilift). Apertura dal 15 dicembre 2018 al 7 aprile 2019.

A Prati di Tivo le piste sono 6 (3 rosse, 1 nera, 1 verde e 1 blu) per un totale di circa 10 km, servite da 4 impianti di risalita (1 funivia, 1 seggiovia a quattro posti, 1 seggiovia a due posti e 1 skilift). Si scia dall’8 dicembre 2018 al 1° aprile 2019.

Il Compresorio Roccaraso-Rivisondoli fa parte del più ampio Comprensorio sciistico Alto Sangro; le sue piste da discesa sono ben 66 (22 rosse, 18 nere e 26 blu) per un totale di 81 km; 23 gli impianti di risalita (1 funivia, 1 seggiovia a sei posti, 1 seggiovia a 4 posti velce, 1 seggiovia a 4 posti, 7 seggiovie a 3 posti, 1 seggovia a 2 posti e 8 skilift). Si scia dal 30 novembre 2018 al 7 aprile 2019. Vi si può praticare anche lo sci di fondo su circa 30 km di piste.

Al Comprensorio sciistico di Monte Rotondo si accede da Scanno. Dispone di 6 piste da discesa (4 rosse, 1 verde e 1 blu) per oltre 15 km; gli impianti di risalita sono 3 (1 seggiovia a quattro posti e 2 seggiovie a due posti). Aperto dal 7 dicembre 2018 al 31 marzo 2019. Si pratica sci di fondo su circa 5 km di piste.

Infine, a Passo Godi le piste da discesa sono 8 (4 rosse, 1 nera e 3 blu) per un totale di 2 km, servite da 4 skilift. Si scia dall’8 dicembre 2018 al 7 aprile 2019.