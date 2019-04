Eventi a L’Aquila: weekend dal 5 al 7 aprile

Cosa fare nel fine settimana a L’Aquila? In primo piano la Festa dei Fuochi a Sulmona e il teatro con Luca Argentero a Tagliacozzo

L’AQUILA – Al centro del primo weekend di aprile a L’Aquila e provincia non possono che esserci le tante iniziative per celebrare il decennale del sisma che sconvolse il capoluogo e molte altre località dell’Abruzzo: in programma mostre, incontri, testimonianze per riportare a quel tragico 6 aprile 2009. Passando ad eventi più leggeri, a Sulmona torna il tradizionale appuntamento con la Festa dei Fuochi, una festa popolare di origini arcaiche organizzata annualmente dall’Associazione Giostra Cavalleresca e dai Borghi e Sestieri cittadini; in programma: stand gastronomici, raduno auto Ferrari, giochi popolari tra Borghi e Sestieri e anche il palio degli asini. Tra gli spettacoli a teatro spicca É questa la vita che volevo da bambino? in scena a Tagliacozzo.

Luca Argentero racconta in un monologo le storie di grandi personaggi che hanno inciso profondamente nella società, nella storia e nella loro disciplina.: Luisin Malabrocca, Walter Bonatti e Alberto Tomba. Per la musica all’Irish Cafè a L’Aquila arrivano i Geller, il duo romano composto da Valerio Piperata e Dario Gambioli, che con i suoi singoli, da quello di esordio “Pausa” fino all’ultimo “Sprite” , ha spopolato su Spotify nella categoria Indie.

Gli amanti dell’arte sono accontentati con due mostre allestite a l’Aquila: Fluire al MUSPAC e quella su Tonino Guerra a Palazzo Cappa Cappelli. Si balla a l’Aquila al Be One e alla Pinacoteca, ad Avezzano al Fragile; a Pizzoli al Guernica a Pizzoli. Per quanto riguarda invece le novità al cinema e la programmazione nelle sale d’Abruzzo vi rimandiamo alla sezione dedicata. I dettagli degli eventi che vi segnaliamo si possono visualizzare sul calendario degli eventi de L’Aquila e dintorni, in costante aggiornamento.



Mostre

Eventi di più giorni

Venerdì 5 aprile 2019



Iniziative in memoria di Carlo Tresca a Sulmona

Sewage Sour live al Garbage Club di Pratola Peligna

Bambola, il venerdì notte al Be One

Sabato 6 aprile 2019

A cavallo nelle valli di Scanno

Fatti di memoria a L’Aquila

Passio Christi presso la Basilica di San Bernardino a L’Aquila

Geller in concerto all’Irish cafè a l’Aquila

Controsenso live a Luco dei Marsi

Il terzo istante live Garbage Club di Pratola Peligna

Si balla al Fragile di Avezzano

Il sabato notte della Pinacoteca

Il sabato notte del Guernica Club a Pizzoli

Domenica 7 aprile 2019