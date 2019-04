Tra i film in uscita il 4 aprile: “Noi”, “L’uomo che comprò la luna”, “Dolce Roma”, “Book Club – Tutto può succedere” e “Captive State”

Sono otto le novità che dal 4 aprile si potranno trovare nella programmazione settimanale, la sezione ricordiamo si aggiorna ogni giovedì. Accanto alle informazioni di questi film anche il trailer. É la settimana delle commedie, da Bene ma non benissimo a Book Club – Tutto può succedere, passando per Dolce Roma e L’uomo che comprò la luna. Ma non mancano film hooro quale è Noi o di fantascienza come Captive State. All’interno dei link qui sotto presenti troverete i titoli dei nuovi film previsti nei principali cinema d’Abruzzo e cliccando sui nomi delle singole strutture anche gli orari e altre informazioni utili.

Cominciamo con Bene ma non benissimo. Un film di Francesco Mandelli che racconta una storia di bullismo a lieto fine tra i banchi di scuola e vede protagonista la giovanissima Francesca Giordano e il piccolo Yan Schevchenko nel ruolo del coprotagonista. Con loro Euridice Axen, Gioele Dix, e Shade. Candida è un’adolescente paffutella e orfana di madre, che vive con il padre Salvo in un piccolo paese del sud. Ama ballare al ritmo delle canzoni di Shade, un famoso rapper di cui è innamorata. Costretta a trasferirsi a Torino con il padre, Candida dovrà affrontare la sfida di una nuova vita.Ma Torino si rivela più dura del previsto.

Proseguiamo con la commedia Book Club – Tutto può succedere, con Diane Keaton e Jane Fonda. Quattro amiche non più giovani fanno parte di un club del libro nel quale condividono letture e si scambiano consigli. Diane è rimasta vedova dopo 40 anni di matrimonio; Vivian, nonostante l’eta, ancora si rifiutà di imbarcarsi in una relazione seria; Sharon è un giudice federale ritiratasi a vita privata dopo il divorzio; Carol ha un matrimonio saldo ma affievolito dalla routine. La lettura del best seller erotico ‘Cinquanta sfumature di grigio’ sconvolge le vite sentimentali delle quattro donne, ciascuna alle prese con nuovi incontri o vecchi rapporti da ravvivare: Diane comincia una relazione con Mitchell; Vivian teme di innamorarsi della vecchia fiamma Arthur; Sharon si iscrive a una chat per appuntamenti; mentre Carol fa di tutto per spingere il marito a ritrovare la passione.

Terza new entry il film di fantascienza Captive State, diretto da Rupert Wyatt, con protagonisti John Goodman, Ashton Sanders e Vera Farmiga. La Terra è governata dagli alieni ormai da dieci anni, dopo un’invasione. La popolazione è divisa tra chi accetta il presente e chi si oppone al governo alieno, organizzando una ribellione.

In uscita il 4 aprile anche Butterfly, di Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman. Irma Testa, a soli 18 anni, è la prima donna pugile ad arrivare alle Olimpiadi, un risultato straordinario per una ragazza cresciuta in una delle zone più povere e malavitose di tutta Napoli. Più Irma va avanti nel suo percorso, più diventa fragile come persona, e così, dopo una sconfitta schiacciante ai Giochi Olimpici di Rio, inizia a chiedersi se il pugilato rappresenti davvero il suo futuro. Irma deve ancora tracciare la proprio strada, ma deve prima fare i conti con la sua vita personale che ha messo da parte per così tanto tempo.

Altra new entry Dolce Roma. Il film diretto da Fabio Resinaro, che vede nel cast anche Luca Barbareschi e Claudia Gerini, segue la storia di Andrea Serrano un aspirante scrittore che è costretto a lavorare in un obitorio in attesa della grande occasione della sua vita. Che finalmente arriva. Un grande produttore cinematografico, Oscar Martello, ha deciso di portare sul grande schermo il suo romanzo Non finisce qui, ma i capitali a disposizione sono modesti, il regista è incompetente e il risultato è disastroso. La protagonista, Jacaranda Ponti istigata dalla sua agente Milly , temendo ripercussioni alla sua carriera, distrugge tutti gli hard disk che contengono il montato del film. Ma Oscar Martello non può permettersi un fallimento. Il film deve uscire. Il distributore Remo Golia gli fa pesanti pressioni e anche la sua affascinante e facoltosa consorte, gli fa capire che non può permettersi di andare in bancarotta. Così, con l’aiuto di Andrea, concepisce un piano diabolico: il rapimento da parte della criminalità organizzata della protagonista del film: i media impazziranno e il film sarà leggenda ancor prima di arrivare in sala. Il piano sembra funzionare, nonostante il poliziotto Raul Ventura si metta sulle tracce di Oscar sospettando una truffa. Ma l’improvvisa e inaspettata scomparsa di Jacaranda farà precipitare la situazione.

Il viaggio di Yao, diretto da Philippe Godeau, racconta la storia di Yao, un bambino che vive in un piccolo villaggio nel nord del Senegal e che, amante dei libri delle avventure, vuole incontrare il suo idolo Seydou Tall, (interpretato dal protagonista di Quasi amici) un celebre attore francese invitato a Dakar per presentare il suo nuovo libro. Per realizzare il suo sogno Yao organizza la sua fuga. Seydou conosce Yao e colpito dal carattere del bambinodecide di riaccompagnarlo a casa attraversando il paese.

Direttamente dall’Argentina, arriva nelle sale L’educazione di Rey, il film del pluripremiato regista Santiago Esteves, che sa raccontare il sottobosco criminale di Mendoza mescolando descrizioni ambientali molto realistiche e soluzioni da thriller. Al centro della storia Reynaldo, alias “el Rey” , un ragazzo che viene introdotto dal fratello nella Mala di Mendoza. Qualcosa va storto però la notte in cui El Rey è chiamato a far un colpo in un ufficio notarile scatta l’allarme. I suoi due complici vengono catturati da una volante, lui con la refurtiva in tasca riesce a scappare sui tetti. Nella fuga cade in un giardino distruggendo una serra. Il padrone di casa, Vargas, una guardia giurata in pensione, lo ammanetta ma istintivamente gli da riparo. Il mattino seguente, gli propone un accordo: non lo denuncerà alle autorità a cambio che lui ripari ciò che ha rotto in giardino. Gli insegnamenti che Vargas darà al giovane, faranno sbocciare una relazione che rimanda alle antiche leggende sulla formazione che veniva impartita ai sovrani. El Rey impara, si fa ben volere, sembra aver trovato l’equilibrio. Ma questo patto comincia a incrinarsi quando i due compari tornano in libertà su autorizzazione di un “cattivo tenente”: là fuori la Mala ha sete di vendetta.

L’uomo che comprò la luna, di Paolo Zucca, è una commedia ambientata nella bucolica Sardegna con i suoi panorami ancestrali e fuori dal tempo. È qui che qualcuno si è permesso di comprare la Luna, ma nessuno sa il perché l’abbia fatto. Quando la notizia dell’acquisto fa il giro della nazione, arrivando alle orecchie di un’agenzia per la sicurezza atlantica, l’agente segreto Kevin si occupa del caso.



Chiudiamo questa carrellata di novità con Noi, un nuovo terrificante incubo dalla mente del premio Oscar Jordan Peele. Adelaide Wilson torna nella sua casa d’infanzia in California per trascorrere le vacanze estive assieme al marito e ai loro due figli. Ma ben presto un trauma irrisolto del suo passato torna a galla, che sfocia nella paranoia dopo aver trascorso una giornata al mare con la famiglia Tyler. Tornati nella loro casa di villeggiatura, durante la notte i Wilson vedono le sagome di quattro figure che si tengono per mano sul loro vialetto. Ben presto faranno la terrificante scoperta che le quattro misteriose figure sono dei doppelgänger di se stessi.