Calendario scolastico Abruzzo 2026/2027: inizio lezioni il 16 settembre

REGIONE – La Giunta regionale ha dato il via libera al Calendario scolastico 2026/2027 per le scuole statali e paritarie dell’Abruzzo, fissando in modo ufficiale le date di avvio, chiusura e sospensione delle attività didattiche per il prossimo anno.

Le lezioni inizieranno mercoledì 16 settembre 2026 in tutte le scuole di ogni ordine e grado.

Il termine dell’attività didattica è previsto per:

–mercoledì 9 giugno 2027 per scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado

-mercoledì 30 giugno 2027 per la scuola dell’infanzia

Sono state inoltre definite le sospensioni delle lezioni in coincidenza con le festività nazionali e con le chiusure deliberate dalla Regione. Le scuole resteranno chiuse:

–dal 23 dicembre 2026 al 5 gennaio 2027 (vacanze natalizie)

-dal 25 marzo 2027 al 30 marzo 2027 (vacanze pasquali)

-7 dicembre 2026 (ponte dell’Immacolata)

Per l’anno scolastico 2026/2027 il totale dei giorni di attività didattica sarà di 207 per primaria e secondaria, mentre la scuola dell’infanzia conterà 225 giorni.

Un calendario che garantisce continuità didattica e una programmazione uniforme per tutte le scuole abruzzesi, in linea con le esigenze delle famiglie e degli istituti.