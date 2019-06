Festa della Birra a Pianella, il programma 2019

Si svolgerà presso l’area scolastica via Villa dei Felici dal 2 all’8 agosto. Musica live con tante cover band e stands gastonomici e per gustare birre spillate a freddo

PIANELLA – Da venerdì 2 a giovedì 8 agosto 2019 torna la Festa della Birra a Pianella (PE). L’evento enogastronomico si svolgerà presso l’area scolastica in Via Villa de Felici. Si tratta della sua undicesima edizione sempre a cura della Pro Loco Pianella. Saranno presenti stand gastronomici con birre spillate a freddo. Ogni serata non mancherà l’intrattenimento con la musica live delle cover band. Andiamo a vedere nel dettaglio dunque il programma dei vari concerti e alcune note sui protagonisti.

FESTA DELLA BIRRA PIANELLA 2019, PROGRAMMA CONCERTI

2 agosto – Jolly Blu (Cover 883 e Max Pezzali)

3 agosto – Manu’s Funk

4 agosto – Clocks (Coldplay Tribute)

5 agosto – Queen Tribute Show

6 agosto – Rino e gli Altri (Cover Rino Gaetano)

7 agosto – Terzacorsia (Cover Pink Floyd)

8 agosto – Work in Progress (Lucio Dalla)

JOLLY BLU (COVER 883 E MAX PEZZALI)

La line up attuale dei JollyBlu CoverBand comprende: Claudio Lenaz (voce), Davide Borrelli (chitarra), Francesco Palmerini (tastiere), Alessandro Volino (basso), Davide Cerasa (batteria).

MANU’S FUNK

Manu’s Funk è un progetto ideato e composto da 5 musicisti di lunga esperienza musicale della zona di Pescara e Chieti: Manuela Di Marco (voce), William D’Andreamatteo (basso elettrico), Antonio Cipollone (chitarra e voce), Massimo D’Intino (tastiere), Aurora Cozzi (batteria e voce), con l’intento di ricercare il proprio sound nelle radici della black music: il FUNK.

CLOCKS (COLDPLAY TRIBUTE)

I Clocks nascono dalla passione Brit Pop che è sempre stata loro prerogativa innata, immergendovi in un atmosfera di colori e luci e seguendo con passione le orme della band inglese che sta avendo successo internazionale.

QUEEN TRIBUTE SHOW

Il tributo ai Queen, uno dei gruppi che ha cambiato la storia della musica, con i Mercury Legacy uno dei migliori tributi a livello nazionale, the show must go on.

RINO E GLI ALTRI (COVER RINO GAETANO)

Fanno parte della band: Giuseppe Ciccone (voce), Dario Di Domizio (pianoforte, tastiere, fisarmonia e cori), Simone Di Girolamo (basso elettrico e cori), Luigi Resta (chitarra elettrica e acustica), Luca Di Muzio (batteria).

TERZACORSIA

La formazione pescarese è composta da: GianlucaVox – Voice Giuseppe “Jos” Cantoli – Guitar Davide Giancristofaro – Guitar Nicola “Nicoil” Di Noia – Bass Fabrizio Palermo – Keyboards.

WORK IN PROGRESS

La formazione è composta da: Valentino Aquilano (voce solista), Mirko Minetti (batteria), Marco Di Marzio (basso), Elio De Pasquale (pianoforte e tastiere), Matteo Di Battista (chitarre), Alberto Grossi (sassofono). Ospite d’onore Ricky Portera. chitarrista per 30 anni con Lucio dalla e fondatore del gruppo storico degli stadio. Il primo approccio di Ricky Portera con il panorama musicale risale al luglio 1969, quando entra a far parte dei Club72, gruppo nato alcuni anni prima a Castelfranco. Lucio Dalla ha scritto e dedicato a Portera il brano Grande figlio di puttana, che divenne, nel 1982, il primo grande successo degli Stadio.