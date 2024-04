Sagre, eventi enogastronomici e feste in Abruzzo nel 2024

Gli appuntamenti nel 2024 in Regione che hanno per protagoniste le eccellenze enogastronomiche del territorio o le tradizioni

Le sagre sono le protagoniste dell’estate. Durante tutto l’anno, però, in Abruzzo non mancano mai eventi enogastronomici spesso ispirati alle eccellenze del territorio o alle o a particolari festività religiose o stagionali.

La sagre hanno origini molto antiche. Inizialmente erano innanzitutto dei momenti di comunione tra uomini e sacro. Le feste popolari e le sagre dell’antichità venivano celebrate davanti ai templi o, in epoca cristiana, alle chiese. I vari momenti dell’anno (venivano celebrati con feste religiose, ad esempio, per ringraziare la divinità o per propiziarsi la bella stagione. Durante le feste dell’antichità venivano spesso effettuati sacrifici animali, oppure offerte di prodotti della terra, che venivano poi consumati dalla comunità intera. Questo rito simbolico originario é rimasto nelle diverse sagre gastronomiche che ruotano attorno a un piatto tradizionale regionale o locale.

Di seguito, suddivise per mese, tutte le occasioni per trascorrere una serata in compagnia, alla scoperta del nostro patrimonio culturale o della nostra identità.

Una pagina dedicata alle sagre in Abruzzo é presente anche su Facebook e su Instagram.

Gennaio 2024

Polentata paesana presso l’ex asilo – Rocca di Cambio (AQ) 3-4 gennaio

Cottora Day – Barisciano (AQ) 5 gennaio

Fiaccolata, polenta e vin brulé – Opi (AQ) 5 gennaio

La mongolfiera della Befana – Cerchio (AQ) – 5 gennaio

Sagra della polenta – Pettorano sul Gizio (AQ) 6 gannaio

Festa di Sant’Antonio Abate – Collelongo (AQ) 16-17 gennaio

Festività di Sant’Antonio – Rocca di Botte (AQ) 17 gennaio

Festa Sant’Antonio Abate – Bugnara (AQ) 17 gennaio

Festa Sant’Antonio Abate – Catel di Sangro (Chiesa Matrice) 17 gennaio

Fuoco di Sant’Antonio – Sant’Antonio di Barrea (AQ) 17 gennaio

Lu Sand’Andonie – Cermignano (TE) 19-20-21 gennaio

Sant’Antonio a Montone di Mosciano Sant’Angelo (TE) 19 gennaio

Sant’Antonio a Pretara di Isola del Gran Sasso (TE) 20 gennaio

Sand’Andonije di Jennare – Colledimezzo (CH) 20 gennaio

Lu Sand’Andonie – Nepezzano (TE) 20-21 gennaio

Sant’Antonio a Martinsicuro (TE) 21 gennaio

Polentata di Sant’Antonio – Pereto (AQ) 21 gennaio

Festa di Sant’Antonio con polentata – Tufo di Carsoli (AQ) 21 gennaio

Il Fuoco di Sant’Antonio a Tossicia (TE) – 27 gennaio

Febbraio 2024

Festival del cioccolato – Teramo 1-2-3 febbraio

San Biagio – Francavilla al mare (CH) 3-4 febbraio

Carnevale 204 in Abruzzo: gli eventi in programma

Fiera mercato dell’agricoltura – Casalbordino (CH) 23-24-25 febbraio

Marzo 2024

Dulcilandia, Festival del cioccolato – Chieti 22-23-24 marzo

Aprile 2024

Arrositiland – Tollo 1 aprile

Benedizione dei mezzi agricoli – Villa Caldari (CH) 1 aprile

Ecchele – Basciano (TE) – 1 aprile

Festival del carciofo – Cupello (CH) 24-28 aprile

Una montagna di mattoncini LEGO – Roccaspinalveti 25-26-27-28 aprile 2024

Maggio 2024

Rito dei Serpari – Cocullo 1 maggio

Giugno 2024

Luglio 2024

Settimana Mozartiana – Chieti 8-14 luglio

Agosto 2024

Romantica. la Notte fiorita – Bugnara (AQ) 10 agosto

Settembre 2024

Ottobre 2024

Novembre 2024

Dicembre 2024