Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 5 maggio 2020

Notizie sul Covid-19 in Abruzzo del 5 maggio 2020: in attesa del nuovo bollettino, si riparte da 301 ricoverati con 15 in terapia intensiva

REGIONE – Martedì 5 maggio 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Si riparte da 4 casi in più su un totale di 997 tamponi analizzati; 301 pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 15 in terapia intensiva e 1521 in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS

Siamo entrati nella Fase 2 e ora é il tempo di raccomandazioni e rassicurazioni, proteste e precisazioni. ASM L’Aquila invita al rispetto delle regole impartite dall’Istituto Superiore della Sanità. Mascherine, guanti in lattice o di plastica, fazzoletti di carta e rotolo di carta vanno inseriti in doppia busta, chiusi con molta attenzione usando possibilmente lacci o nastro e smaltiti nel bidone o contenitore Verde del Secco Residuo Indifferenziato. Regione Abruzzo, dopo aver precisato, tramite nota ufficiale, in risposta ad alcune segnalazioni del giorno prima, che l’operaio di Gissi che era stato respinto ai cancelli della Sevel perché febbricitante, ha invitato le aziende a rispettare i protocoli di sicurezza e assicurato che Regione e Asl continueranno ad assicurare la massima attenzione, vigilanza e collaborazione per garantire la sicurezza dei lavoratori, delle aziende e dei cittadini.

L’assessore alla Cultura Mauro Febbo ha dichiarato che il Governo regionale non ha ignorato il mondo culturale, lo spettacolo svolto dai teatri e i suoi lavoratori: 600 milioni erano già stati annunciati dal Ministro Franceschini ma oanche la Regione é pronta ad intervenire. Domenica l’Assessore alla Salute, Nicoletta Verì, aveva annunciato che é pronto il protocollo per la gestione domiciliare in isolamento Covid-19. Servirà per l’assistenza a casa di casi accertati o sospetti di Covid-19. Il Vicepresidente del Consiglio Regionale, Domenico Pettinari, ha voluto rilevare il grave ritardo nella predisposizione.

Infine Confartigianato ha voluto fornite alcune precisazioni in merito alla sanificazione per le imprese.La sanificazione per le aziende con casi Covid-19 é fatta da una impresa autorizzata: per le altre dall’azienda o da imprese specializzate

DATI CORONAVIRUS IN ABRUZZO DEL 5 MAGGIO 2020

Nel pomeriggio sarà disponibile il bollettino odierno a cura del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

NOTIZIE SUL COVID IN ABRUZZO DEL 5 MAGGIO 2020

