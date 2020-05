Coronavirus, alta la percentuale di riaperture

Con l’inizio della Fase 2 in tanti sono tornati al lavoro. Ora si cercherà di far ripartire parruccheri, estetiste, bar, ristoranti e balneatori

PESCARA – L’assessore allo Sviluppo economico, Mauro Febbo, ha tirato le somme dopo la prima giornata di Fase 2 dicendo alla redazione di “Sos Coronavirus” di essere soddisfatto che é una percentuale molto alta sia tornata a lavoro anche in Abruzzo, nonostante sia fermo tutto il comparto del commercio, tranne alcune filiere, e quello dell’artigianato.

L’intenzione ora é quella di riaprire le attività di parrucchieri ed estetiste, con numeri più importanti perfino della più grande azienda abruzzese. In corso di verifica ci sono anche le misure per i bar e la ristorazione, mentre qualche difficoltà si registra ancora per i balneatori. Entro questa settimana è fissato un incontro con i sindaci e con la Capitaneria di porto.

L’assessore Febbo ha commentato non positivamente l’assembramento visto negli ultimi giorni in alcune città abruzzesi anche se lo stesso sia accaduto a Bari o a Roma. Secondo Febbo anche le decisioni sulle riaperture annunciate dal Governo hanno disorientato e creato attese dalle conseguenze con corrette. Ancora una volta ci si appella al senso civico e al senso di responsabilità di ciascuno: si deve evitare che ci sia un nuovo innalzamento della circolazione del virus e scongiurare un nuovo lockdown, questa volta disastroso per l’ economia.