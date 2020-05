Covid-19, le richieste al Governo di SIULP-FNS CISL-SINAFI-UNARM

Chiedono garanzia della somministrazione, su tutto il territorio nazionale, di test sierologici a operatori sanitari e Forze dell’Ordine

REGIONE – Le segreterie nazionali di SIULP-FNS CISL-SINAFI-UNARM hanno scritto una lettera al Governo. Premettendo che la fase 2 é quella dove si deve tenere un livello di attenzione ancora più alto, essendo fisiologico prevedere l’aumento delle possibilità di occasioni di contagi, che é ma anche quella transitoria al ritorno alla normalità, in cui si deve avere maggior consaèevolezza dell’acquisizione di dati, modelli, esperienze, da condividere e armonizzare a livello nazionale e internazionale, ritengono che si debbano indirizzare quante più risorse possibili nel perseguimento di questi fondamentali obiettivi, utilizzando le linee di credito europee e ogni altro strumento/procedura di immediata o prossima disponibilità.

Una strategia che sarà tanto più vincente, quanto più sarà adottata a livello uniforme e omogeneo su tutto il territorio nazionale, adoperando tutti gli strumenti declinati dalla nCostituzione, a tutela dei diritti fondamentali e inviolabili della salute e della vita.

Per questo chiedono che sia garantita la somministrazione di test sierologici, tamponi, etc. attraverso un aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza (L.E.A.). Su tutto il territorio nazionale dovrebbero esservi sottoposti, su base volontaria, coloro che ormai da settimane, stanno combattendo l’epidemia in prima linea: gli operatori sanitari e Forze dell’Ordine,con la successiva effettuazione, entro qualche giorno dal responso, di tamponi orofaringeo in caso di positività.