Raccolta funghi, Pepe chiede a Marsilio un’ordinanza

L’attività di raccolta funghi non ha controindicazioni: si svolge all’aria aperta e non prevede assembramenti o problemi con il distanziamento

REGIONE – Il Consigliere e Vice Capogruppo Regionale del Pd, Dino Pepe, ha chiesto al Governatore Marsilio di provvedere, in tempi brevi, ad emanare una specifica ordinanza che permetta ai tanti appassionati abruzzesi di poter andare a funghi.

“Considerate le numerose ordinanze emesse dalla Regione Abruzzo e che permettono, tra l’altro, di andare a cavallo, di passeggiare al mare e di praticare la pesca sportiva, credo sia giusto consentire ai tanti appassionati e cercatori di funghi di potersi recare sulle nostre montagne per questa attività che non ha ovviamente alcuna controindicazione in questa fase 2 della gestione della emergenza tenuto conto che è svolta all’aria aperta e non prevede assembramenti o problemi con il distanziamento” ha dichiarato Dino Pepe.

“Visto l’arrivo della bella stagione auspico che il Governatore Marsilio ottemperi celermente a questa richiesta, andando incontro alle numerose richieste che già sono pervenute da associazioni e semplici appassionati”