Riapertura Mc Donald’s: auto in fila nei McDrive in Abruzzo

In tanti nella giornata del 4 maggio si sono messi pazientemente in fila pur di assaporare una specialità della catena dopo due mesi

PESCARA – É subito successo per Mc Donald’s nel giorno della riaperture. Molte le code nei pressi dei locali che non hanno dissuaso i cittadini dalla voglia di gustare, a distanza di due mesi, un maxi panino piuttosto che un hamburger o un pollo fritto accompagnato da patatine o altre specialità della catena. Il menu é stato temporaneamente ridotto, ma i grandi classici sono rimasti.

Mc Donald é tornato con i servizi McDelivery, McDrive. Per il servizio Mc Drive Ia presa dell’ordine avviene in massima sicurezza tramite interfono e la consegna del pacchetto dal finestrino dell’auto. Si può ordinare tramite McDelivery, comodamente da casa, con consegna senza contatto.

In ogni caso il personale indossa mascherine e guanti in ogni fase di preparazione: in questo modo. Inoltre, si stanno osservando misure straordinarie relative alla pulizia e alla sanificzazione di tutti gli ambienti: dalla cucina alla sala, con speciale attenzione alle aree di preparazione del cibo e agli oggetti utilizzati frequentemente dal personale e dai clienti. Per tutelare la sicurezza dei clienti e quella del rider, il sacchetto sarà lasciato all’ingresso di casa

I punti Mc Donald in Abruzzo sono: Pescara, Montesilvano, Chieti, Centro Commerciale d’Abruzzo a San Giovanni Teatino, Ortona, L’Aquila, Vasto, Colonnella e Avezzano. Orario di apertura: 18-22.