Bonus per colf e badanti, Brandiferri: “Finalmente importanti novità”

TERAMO – “Finalmente arrivano importanti novità a tutela di colf e badanti”. Ad affermarlo è la Consigliera di Parità della Provincia di Teramo Monica Brandiferri che, dopo l’approvazione del Decreto Cura Italia, ha ricevuto diverse segnalazioni di colf e badanti che lamentavano l’esclusione da ogni forma di sostegno.

Con il Decreto Aprile-Maggio, la cui approvazione avverrà nei prossimi giorni, verrà introdotto un indennizzo a favore di colf e badanti regolari che hanno subito una sospensione o una comprovata riduzione delle ore pari almeno al 25% a causa del Covid-19. L’indennità sarà di 400 euro mensili per chi lavorava fino a 20 ore settimanali, e di 600 euro mensili per collaboratori domestici che svolgevano attività lavorativa oltre 20 ore.

Il bonus verrà erogato a condizione che colf e badanti siano titolari di uno o più contratti di lavoro domestico alla data del 23 febbraio e che non siano conviventi con il datore di lavoro. L’indennità potrà essere richiesta con semplice domanda con relativa autocertificazione.

Per i lavoratori domestici in nero potrebbe essere previsto di usufruire del reddito di emergenza, destinato alle categorie rimaste fuori dall’ambito di applicazione degli interventi a sostegno messi in campo.

“Come Consigliera di Parità – continua Monica Brandiferri – mi sono fatta subito portavoce delle istanze di colf e badanti nelle opportune sedi, evidenziando la drammaticità della situazione, atteso anche che numerosi anziani si stavano ritrovando senza assistenza domiciliare, e ho chiesto un intervento diretto in favore del lavoro domestico. Con il bonus introdotto è stato compiuto un passo importante in tal senso e prendo atto con soddisfazione delle nuove misure previste”.