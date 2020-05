Sulmona, no di Nardella all’abbattimento della ZTL

Per il componente UIL, in tempo di Coronavirus e con uso di mascherine, é pericoloso far transitare le auto nel centro storico di Sulmona

SULMONA (AQ) – Il Componente della Segreteria regionale Uil Pubblica Amministrazione Abruzzo, Mauro Nardella, ha dichiatato di aver percorso oggi l’intera tratta di Corso Ovidio in un momento della mattinata dove non ancora era attiva la ZTL e di aver visto auto in massa percorrere il centro cittadino. Una esperienza drammatica, aggravata dalla mascherina indossata per proteggersi dal Coronavirus che trattevneva i gas di scarico.

Nardella ha chiesto, pertanto, che non sia accolta nessuna delle proposte relative all’abbattimento totale della zona a traffico limitato: più che essere aperta, proprio in considerazione del peggioramento delle condizioni dettate dall’obbligo di indossare le mascherine, andrebbe definitivamente estesa ad un periodo più lungo.

Per quanto riguarda invece la questione legata al commercio sarebbe il caso si adottare una soluzione che preveda un tipo di mobilità pubblica sostenibile e che, al contempo, rispetti la volontà dei moltissimi sulmonesi che il centro storico lo vorrebbero vivere con maggiore tranquillità e serenità.