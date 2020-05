Coronavirus, il Comune di Guardiagrele incontra gli operatori economici

Dal 5 al 13 maggio con ambulanti, commercio al dettaglio, ristorazione, bar, attività ricettive e con le attività per la cura della persona

GUARDIAGRELE (CH) – Come ricorda il Sindaco, Simone Dal Pozzo, l’attuale amministrazione di Guardiagrele ha sempre portato avanti negli anni un confronto con gli operatori commerciali della città. In tempo di Coronavirus, in cui i settori del commercio, delle attività al dettaglio, degli esercizi di vicinato, degli ambulanti, della piccola e grande distribuzione, delle attività per la cura della persona sono messi a dura prova, si fa ancora più sentire la necessità di ascoltare la loro voce.

Per questo sono stati organizzati degli incontri suddivisi per categorie di operatori, dedicati esclusivamente al loro ascolto. Appuntamenti si collocano all’interno di un programma più ampio, che poggia su tre pilastri fondamentali, lavoro, salute e cultura, sui quali riteniamo che si debba basare la ripartenza della città.

Il primo appuntamento, in programma il 5 maggio, è rivolto agli operatori dei mercati e agli ambulanti. Il mercato alimentare nei giorni feriali è stato riaperto, con i dovuti accorgimenti previsti anche nelle ordinanze regionali.

Il secondo, previsti per il 7 maggio, con il commercio al dettaglio: l’11 maggio sarà la volta della ristorazione, i bar, le attività ricettive e, per finire, il 13 maggio toccherà con le attività per la cura della persona (palestre, centri estetici, parrucchieri e barbieri. Tutti gli incontri si terranno alle ore 9.

Chi vuole partecipare, può comunicare la sua presenza tramite email amministrazione@comune.guardiagrele.ch.it o il numero WhatsApp 339.5637638