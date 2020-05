Coronavirus, rassicurazioni di Febbo al mondo della cultura e spettacolo

Il Ministro Franceschini ha già previsto circa 600 milioni di euro per il mondo della cultura ma anche la Regione é pronta ad intervenire

PESCARA – L’assessore alla Cultura Mauro Febbo ha dichiarato che il Governo regionale non ha ignorato il mondo culturale, lo spettacolo svolto dai teatri e i suoi lavoratori. Un settore attenzionato al quale ha da sempre prestato attenzione attraverso l’anticipazione di specifici bandi e di risorse adeguate per chi ne avesse ovviamente diritto, peraltro con finanziamenti per la prima volta liquidati già nel mese di marzo, cioè con larghissimo anticipo rispetto agli anni passati. Febbo ha assicurato che anche adesso, in questa fase di grave emergenza, si continuerà a lavorare per questo settore strategico per l’Abruzzo

L’assessore ha voluto precisare come lo stato di crisi di questo comparto, che oggi viene richiesto da alcune associazioni alla Regione, sia di pertinenza esclusiva dello Stato, cioè del Governo nazionale. Il Ministro Franceschini ha già garantito interventi finanziari di ristoro mettendo a disposizione per i lavoratori della cultura circa 600 milioni di euro per le professioni teatrali e del mondo della cultura che risultano danneggiati dall’emergenza sanitaria con una prima anticipazione di un bonus di 600/1000 euro, per i mesi di aprile e maggio, dopo aver dimostrato e certificato il mancato guadagno. Si é in attesa di leggere i contenuti del fatidico ‘Decreto aprile’ per verificare le risorse messe in campo e intervenire di conseguenza come Regione, per determinare ulteriori azioni in caso di dimenticanze o lacune, ben consapevoli che non abbiamo le stesse possibilità di intervento”.

Febbo ha spiegato che parallelamente la Regione porterà avanti il lavoro iniziato, utilizzando al meglio le risorse, individuate in sede di bilancio di previsione, anche questa un’assoluta novità, a disposizione per aiutare tutte le associazioni culturali attraverso una programmazione seria e mettendo in campo azioni concrete come sburocratizzare al massimo l’iter amministrativo, meno controlli fiscali e per la prima volta mettere a disposizione un acconto dell’80% degli aventi diritto. Sarà sua premura intervenire presso il Ministro Franceschini per avere risposte certe su un settore importante come la cultura e avere a disposizione ulteriori risorse per Istituzioni Culturali e Teatri Abruzzesi.