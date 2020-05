Chieti, sopralluogo dell’assessore al cantiere di Palazzo d’Achille

L’assessore Di Felice ha reso noto che, dopo la verifica dello stato di avanzamento lavori, si procederà con sanificazione e piano di sicurezza

CHIETI – L’Assessore ai Lavori Pubblici, Raffaele Di Felice, questa mattina, dopo lo stop imposto dal Governo a causa dell’emergenza sanitaria, ha effettuato un primo sopralluogo all’interno del cantiere di Palazzo d’Achille con i responsabili del “Consorzio Stabile Rennova” di L’Aquila che dovrà ultimare gli interventi della sede municipale.

L’assessore, ha fatto sapere che, come già annunciato dal Sindaco Di Primio, si sta lavorando per far ripartire i cantieri in città. In sinergia con il coordinatore della sicurezza, il progettista dei lavori e il collaudatore è stato pianificato il riavvio dei lavori nel cantiere che dovrà tener conto necessariamente del Protocollo sottoscritto da Governo e parti sociali nel quale sono state indicate le misure operative finalizzate a incrementare l’efficacia delle misure precauzionali volte al contrasto dell’epidemia di COVID-19.

Dopo la verifica dello stato di avanzamento dei lavori, si partirà con la sanificazione dei luoghi e si procederà, poi, con un nuovo piano di sicurezza e coordinamento così come predisposto dal Ministero delle Infrastrutture.