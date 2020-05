Servizi Sociali, San Giovanni Teatino: nuove risorse di bilancio dal Comune

Individuate somme per circa 50mila euro a disposizione delle famiglie per bollette, medicinali e affitti. Finora consegnati 953 buoni spesa, 1187 ancora a disposizione

SAN GIOVANNI TEATINO – L’Amministrazione Comunale di San Giovanni Teatino individua nuove risorse di bilancio da destinare al fondo Covid-19, per aiutare le famiglie in difficoltà nel pagamento delle utenze, dei medicinali e degli affitti. Dalla cancellazione di eventi, manifestazioni culturali, colonia estiva per anziani e minori deriveranno circa 35mila euro, a cui si aggiungeranno altri 15mila euro derivanti da fondi prima destinati all’Urbanistica.

“Finora abbiamo distribuito 953 buoni spesa messi a disposizione dal governo agli aventi diritto – spiega il Sindaco Luciano Marinucci – e ce ne sono ancora 1187 da distribuire. La Protezione Civile, inoltre, sta continuando a ricevere donazioni di beni alimentari da parte delle attività commerciali del territorio. Invito quindi chiunque ne avesse necessità, a contattare i Servizi Sociali ai numeri 08544446213 e 08544446205, per la valutazione delle richieste. Aggiungo che, finora, abbiamo destinato già 5000 euro di fondi comunali per gli aiuti nel pagamento di utenze, medicinali e affitto. L’emergenza, però, non è finita. Stiamo lavorando sul bilancio per destinare nuove economie a categorie di persone per le quali non sono sufficienti i fondi governativi”.

“Dal bilancio comunale – spiega l’assessore alle Politiche Sociali, Ezio Chiacchiaretta – abbiamo individuato circa 50mila euro derivanti da eventi culturali, manifestazioni, colonie estive e urbanistica, da destinare alle necessità delle famiglie fino a esaurimento. Nel caso in cui l’emergenza dovesse persistere, individueremo nuove somme, sempre salvaguardando, naturalmente, gli equilibri di bilancio. Invitiamo tutti coloro che ne avessero bisogno a contattare immediatamente i Servizi Sociali: il Comune c’è e continuerà a esserci fino a quando l’emergenza rientrerà”.