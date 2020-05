Lavori di manutenzione al cimitero di Giulianova, sopralluogo del sindaco

GIULIANOVA – Sopralluogo del Sindaco Jwan Costantini, accompagnato dall’Assessore Federico Taralli, al cimitero di Giulianova, dove da ieri i cittadini sono potuti tornare a far visita ai loro cari.

“Dopo giorni di chiusura abbiamo trovato la struttura cimiteriale in buone condizioni – dichiara il primo cittadino – e gli operai della Giulianova Patrimonio, da ieri, stanno ultimando gli interventi di manutenzione. Sappiamo che, in occasione dell’apertura, l’affluenza è stata molto alta, ma ci hanno riferito che i visitatori si sono tutti attenuti alle misure preventive di distanziamento sociale e all’uso delle mascherine. Comunichiamo che, da domani, verrà riaperto anche l’ingresso di via Prato, dando così la possibilità a tutti di accedere in modo più agevole al cimitero”.

Nella foto il sopralluogo del Sindaco Costantini insieme all’Assessore Taralli e degli interventi di manutenzione.