Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 27 aprile 2020

Notizie sul Covid-19 in Abruzzo del 27 aprile 2020: In attesa del nuovo bollettino, si riparte a 324 i pazienti ricoverati

REGIONE – Lunedì 27 aprile 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus.

Nella giornata di ieri il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte ha illustrato la Fase 2. Dal 4 maggio gli spostamenti aranno ammessi solo all’interno della Regione: per lavoro, salute, stato di necessità e anche per le visite ai parenti, nel rispetto delle distanze. Saranno consentiti l’access oa parchi e giardini, l’attività motoria individuale, l’attività di ristorazione con asporto. Riapriranno i settori della manifattura, delle costruzioni e delle attività collegate. In programma per il 18 maggio c’e in programma la riapertura di commercio al dettaglio, musei, biblioteche e la ripresa allenamenti a squadre, Il 1° giugno si vorrebbero riaprire bar, ristoranti, parrucchieri, attività della cura della persona.

La Regione, con cadenza giornaliera, dovrà informare sulla curva epidemiologica e sull’adeguatezza del proprio sistema sanitario. Intanto, eìì ha stanziato un investimento di 120 milioni di euro per sostenere la fase di ripresa delle attività produttive, con politiche mirate di sostegno e investimenti economici mirati. Ma anche per fare fronte alla drammatica necessità di liquidità delle imprese. Chiudendo definitivamente anche la stagione delle addizionali su Irpef e Irap, per ora solo sospese dai provvedimenti statali.

Intanto oggi riapre la Sevel di Atessa, chiusa dallo scorso 13 marzo. Per conentirne la ripartenza stato sottoscritto un protocollo in ambito industriale, completo e dettagliato al punto che viene preso ad esempio in altre realtà automobilistiche. Ogni minimo dettaglio è stato studiato e valutato da un team di specialisti, tra cui il noto virologo Roberto Burioni, dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. In riferimento alla riapertura produttiva dell’azienda Sevel e dei servizi assicurati da TUA per la mobilità, é stato predisposto un piano apposito per le corse.

CORONAVIRUS IN ABRUZZO OGGI

DATI CORONAVIRUS IN ABRUZZO DEL 27 APRILE 2020

Nel primo pomeriggio sarà disponibile il bollettino odierno a cura del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale. Ricordiamo che ieri si è registrato un aumento di 27 casi su 1234 nuovi tamponi (2.2 per cento di positivi sul totale). Sono 324 i pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 24 in terapia intensiva mentre gli altri 1720 (+8 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Si sono riscontrati anche due decessi per un totale di 295 e +18 guariti per un totale di 496.

NOTIZIE SUL COVID IN ABRUZZO DEL 27 APRILE 2020

