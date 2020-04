Covid-19, come riparte lo sport in Abruzzo

Dal 4 maggio ci si può allenare da soli, dal 18 in gruppo; libertà per i runners soli. Per tutti una sola raccomandazione: distanziamento

PESCARA – Il presidente del Coni Abruzzo, Enzo Imbastaro, ha raccontato l’Ansa come ripartirà lo sport in Abruzzo. Dal 4 maggio, come previsto dal DPCM 26 aprile 2020, potranno riprendere l’attività gli atleti che praticano sport individuali. Per questa primissima fase potranno tornare ad allenarsi gli atleti professionisti e quelli di interesse nazionale.

Il 18 maggio chi pratica sport di squadra potrà tornare ad allenarsi e fare attività. Ogni federazione dovrà produrre un elenco di atleti che potranno tornare ad allenarsi. Libertà di attività per i runners da soli e rispettando le distanze. Al momento resta inibito l’uso degli spogliatoi. Agli atleti è comunque raccomandato il distanziamento sociale e tutte le precauzioni per la pratica sportiva in sicurezza.