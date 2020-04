Flashmob per la terra dei bambini di Isola del Gran Sasso-Colledara

ISOLA DEL GRAN SASSO – In occasione della giornata mondiale della Terra, le insegnanti della Scuola dell’Infanzia di Isola hanno pensato di proporre ai bambini un flashhmob, per ricordare loro l’importanza di salvaguardare il proprio pianeta: alle ore 14.00, affacciati alle finestre hanno indossato una coroncina raffigurante il globo terrestre e virtualmente abbracciato tutti insieme il pianeta gridando “Insieme per salvare la Terra!”.

L’iniziativa si inserisce all’interno della programmazione didattica annuale, vertente sulla sostenibilità ambientale, che le insegnanti continuano a portare avanti nella modalità a distanza.

La motivazione di questa e altre iniziative di sensibilizzazione alle tematiche ambientali è la ferma convinzione che, come dice la giovane attivista Greta Thunberg “non si è mai troppo piccoli per fare la differenza”.