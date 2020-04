Pezzopane: “Semplificare vita cittadini, anche nel lessico”

REGIONE – “Cerchiamo tutti di esercitare la massima responsabilità e il massimo del buon senso. E bene ha fatto Palazzo Chigi a volere chiarire che nel termine congiunti rientrano anche i fidanzati. Sarebbe stato assurdo il contrario. Affrontare questa difficile sfida non può e non deve compromettere i rapporti d’amore e affettivi. Dobbiamo tutti, e ancor di più chi ha responsabilità pubbliche, facilitare la vita ai cittadini in queste settimane difficili. Il termine congiunto, diciamoci la verità, sembra uscito dalla tasca di chissà quale burocrate in vena di arcaiche malinconie. In questa fase due, pur dando la massima priorità alla sicurezza, possiamo recuperare alcuni spazi di libertà, senza complicare la vita di nessuno con inutili contorsionismi lessicali, o bizantinismi”. Lo dichiara Stefania Pezzopane, della Presidenza del Gruppo Pd alla Camera.

