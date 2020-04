Abbateggio, ufficio postale: apertura straordinaria il 28 aprile

Anticipato il pagamento delle pensioni dalla L alla Z. Domani apertura della sede per sopperire alla giornata di chiusura di mercoledì 29 aprile

ABBATEGGIO – Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Abbateggio sarà aperto eccezionalmente nella giornata di domani, martedì 28 aprile, per garantire la seconda apertura settimanale prevista dal calendario della settimana.

L’apertura straordinaria è stata disposta dall’Azienda per sopperire alla giornata di chiusura di mercoledì 29 aprile, data in cui l’ufficio postale non potrà essere disponibile a causa della interruzione di energia elettrica programmata dalla società Enel.

Per effetto della nuovo calendario, domani dalle 8.20 alle 13.45 saranno in pagamento le pensioni dalla L alla Z. Dalla prossima settimana, la sede tonererà alla consueta apertura settimanale: lunedì, mercoledì e venerdì.

Si ricorda che la pensione può essere riscossa in circolarità, ovvero in qualsiasi ufficio postale.

In questa fase Poste Italiane raccomanda di entrare negli uffici postali esclusivamente per il compimento di operazioni essenziali e indifferibili, in ogni caso avendo cura, ove possibile, di indossare dispositivi di protezione personale; di entrare in ufficio solo all’uscita dei clienti precedenti; tenere la distanza di almeno un metro, sia in attesa all’esterno degli uffici che nelle sale aperte al pubblico.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito www.poste.it o contattare il numero verde 800 00 33 22.