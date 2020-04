Pacchi alimentari e un assegno di 800 euro da Lions Club

Continuano i service del Lions Club Roseto degli Abruzzi Valle del Vomano per l’emergenza Coronavirus

ROSETO DEGLI ABRUZZI – L’emergenza Covid-19 non ha fermato le attività benefiche del Lions Club Roseto degli Abruzzi Valle del Vomano che, appena percepita la difficoltà di numerose famiglie, si è attivato mettendosi in contatto con i responsabili delle Politiche Sociali dei 9 Comuni del proprio territorio. Fra questi, 7 Comuni hanno manifestato interesse all’aiuto da parte del Club. Quindi, attraverso l’assessore Luciana Di Bartolomeo per Roseto degli Abruzzi e Mariagrazia Di Pietro per l’Unione dei Comuni delle Colline del Medio Vomano, si sono individuati i bisogni più urgenti.

“A Roseto ci si è indirizzati verso un contributo in denaro per il pagamento delle utenze alle famiglie più bisognose” dice la presidente Nadja Ettorre, “invece per 6 Comuni della Valle del Vomano abbiamo donato 71 pacchi alimentari ad altrettante famiglie, per un totale di 184 adulti e 38 minori”.

Una raccolta fondi fra i Soci del Club ha permesso di fare un bonifico al supermercato Ipersigma di Castelnuovo Vomano, inoltre è stata determinante la spontanea collaborazione del Centro Universo di Silvi che, attraverso il proprietario Alessandro D’Eugenio e la fattiva e concreta collaborazione del Direttore Marco Botta e di tutti i Vigilantes, ha permesso la raccolta di circa una tonnellata di prodotti, fra alimenti e articoli per l’igiene della casa e della persona.

Grazie anche e soprattutto alla generosità di quanti hanno contribuito alla donazione dei prodotti.

Nel dettaglio Il Lions Club ha consegnato un assegno di 800 euro al Comune di Roseto degli Abruzzi per il pagamento delle utenze di famiglie bisognose, inoltre sono state servite 9 famiglie con bonifico al supermercato Ipersigma di Castelnuovo Vomano, tra cui 21 minori; 62 famiglie hanno ricevuto il pacco alimentare con prodotti raccolti al Centro Universo di Silvi Marina. In totale sono stati consegnati 71 pacchi alimentari ad altrettante famiglie tra i Comuni di Basciano, Canzano, Castellalto, Cellino Attanasio, Cermignano, Penna Sant’Andrea.