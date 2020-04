Consegna mascherine a Montesilvano: domani dalla lettera M alla Q

MONTESILVANO – Nella giornata di oggi è proseguita la consegna delle mascherine nel pieno rispetto delle regole in tutti i quartieri. Domani dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 15 alle 18 toccherà ai cognomi dalla lettera M alla lettera Q.

Ricordiamo che la distribuzione avverrà in sei diversi quartieri della città: nel piazzale del Pala Dean Martin, in via Torrente Piomba nel parco Dean Martin, in piazza Diaz, in piazza Calabresi (Colle), nel piazzale del Palaroma e nel piazzale della chiesa della Beata Vergine del Monte Carmelo.

Foto della consegna mascherine, fonte pagina Facebook del Comune di Montesilvano