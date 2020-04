La Sevel é pronta: allo studio del piano di sicurezza anche il virologo Burioni

Il piano di sicurezza studiato da un team di specialisti, tra cui il virologo Burioni, é diventato il modello per le imprese automobilistiche

ATESSA (CH) – La Sevel di Atessa dovrebbe restare ferma ancora qualche giorno, fino al 26 aprile, salvo nuovi decreti da parte del Governo sulla filiera dell’auto.

La produzione del furgone Ducato é ferma dallo scorso 13 marzo, ma come riporta Il Messaggero, i sindacati hanno annunciato che ora é pronta ripartire. Tra Fca e Fiom, Fim Uilm, Uglm e Aqcfr è stato sottoscritto un protocollo in ambito industriale, completo e dettagliato al punto che viene preso ad esempio in altre realtà automobilistiche. Ogni minimo dettaglio è stato studiato e valutato da un team di specialisti, tra cui il noto virologo Roberto Burioni, dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano.

Sono stati sanificati 100mila metri quadri di aree dell’azienda con 113 cicli di pulizia aggiuntivi e introdotti prodotti specifici (igienizzanti, saponi più aggressivi per i microrganismi, kit per le pulizie). Quarantasei postazioni sono state distanziate, per garantire almeno un metro tra i lavoratori; la velocità della linea è stata ridotta del 30%. Sono stati aggiunti 45 minuti a disposizione per il tempo totale delle pause mensa e installati 15 dispenser di gel sanificante nelle aree relax e sotto le mense. In queste ultime aree sono stati eliminati 220 posti per garantire un efficace distanziamento durante i pasti.

A ogni lavoratore sarà, inoltre, consegnato un kit personale, composto da due mascherine chirurgiche e un paio di guanti in nitrile per ogni giornata e un paio di occhiali al mese. All’ingresso ci sarà la misurazione della temperatura attraverso termo-scanner e termometro manuale a distanza. Prevista anche una attività di informazione ai dipendenti che verrà effettuata tramite l’utilizzo di WhatsApp, mail e portale aziendale.