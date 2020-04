Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 24 aprile 2020

Notizie sul Covid-19 in Abruzzo del 24 aprile 2020: in attesa del nuovo bollettino sono 52 i nuovi casi con 322 ricoverati

REGIONE – Venerdì 24 aprile 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. I dati forniti dal Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale alla Sanità nella giornata di ieri dicono che, rispetto a mercoledì si é registrato un aumento di 52 casi su un totale di 1234 tamponi analizzati (4.2 per cento di positivi sul totale). Nella giornata del 22 aprile i positivi erano stati 66 su un totale di 1418 tamponi analizzati (4.6 per cento). 322 pazienti (+11) erano ricoverati in ospedale in terapia non intensiva (43 in provincia dell’Aquila, 94 in provincia di Chieti, 135 in provincia di Pescara e 50 in provincia di Teramo), 31 (-4 rispetto invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva (9 in provincia dell’Aquila, 5 in provincia di Chieti, 9 in provincia di Pescara e 8 in provincia di Teramo), mentre gli altri 1747 (-17 rispetto a ieri) erano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl (128 in provincia dell’Aquila, 455 in provincia di Chieti, 824 in provincia di Pescara e 340 in provincia di Teramo).

Nel numero dei casi positivi erano compresi anche 280 pazienti deceduti (+4 ): i nuovi decessi (alcuni dei quali avvenuti nei giorni scorsi, ma la cui positività al virus è arrivata nelle ultime 24 ore) riguardavano una 88enne di Montorio al Vomano, una 86enne di Teramo, un 68enne di Penne, un 67enne di Pescara (spetterà in ogni caso all’Istituto Superiore di sanità attribuire le morti al Coronavirus, in quanto si tratta di persone che potrebbero già essere state affette da patologie pregresse); 405 guariti (+56), di cui 215 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 190 che hanno cioè risolto i sintomi dell’infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi).

Del totale dei casi positivi, 241 si riferivano alla Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila, 677 alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 1236 alla Asl di Pescara e 631 alla Asl di Teramo. I 52 casi di ieri si riferivano 2 alla Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila, 25 alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 25 alla Asl di Pescara e 0 alla Asl di Teramo.

CORONAVIRUS IN ABRUZZO OGGI

Nella giornata che decretava l’uscita dalla zona rossa di Villa Caldari di Ortona, a Pescara era pronta la prima partita di mascherine, di protezione utili ad evitare la diffusione del contagio da Covid 19, rivolta a tutta la popolazione pescarese che ne abbia bisogno, senza alcun accertamento di natura fiscale. L’amministrazione comuneale, tramite gli operatori del Coc (Centro operativo comunale), ha iniziato a consegnarne alcune a circa 60 associazioni, impegnate quotidianamente nell’assistenza sociale e nel supporto alle famiglie in difficoltà, ai centri parrocchiali e agli istituti religiosi che operano per la tutela della popolazione. Il CNA chiede che agli anziani le mascherine possano essere consegnate direttamente a domicilio.

Intanto, in vista della fase 2 il trasporto pubblico locale si riorganizza per evitare scelte estemporanee. Per questo l’assessorato alla Mobilità del Comune di Pescara e la società Tua stanno programmando la ripresa piena delle attività in attesa di indicazioni più precise da parte del Governo.

DATI CORONAVIRUS IN ABRUZZO DEL 24 APRILE 2020

NOTIZIE SUL COVID IN ABRUZZO DEL 24 APRILE 2020