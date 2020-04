Covid-19, le accuse della Cisl alla Asl per l’Ospedale di Chieti

Sale operatorie chiuse, tamponi non effettuati al personale sanitario: la CISL denuncia il deficit gestionale nell’emergenza Covid-19

CHIETI – La CISL FP AbruzzoMolise ha denunciato che all‘Ospedale Clinicizzato SS. Annunziata di Chieti le sale operatorie sono praticamente chiuse; i percorsi per i pazienti sono a infetti e sani e che non c’é nessun controllo con tamponi sul personale sottolineando che é assurdo che in una struttura ospedaliera si pensi solo ai pazienti affetti da Coronavirus e non anche a tutti coloro che attendono l’intervento chirurgico per l’ asportazione di tumori maligni.

Il Segretario Vincenzo Traniello ha continuato dicendo che é impensabile che i dipendenti non possano lavorare nel rispetto delle misure previste nel Protocollo, sottoscritto a livello Nazionale. Gli risulta che, invece, in altre strutture, anche private, il personale sanitario e parasanitario è sottoposto al tampone due volte a settimana e i pazienti prima di essere ricoverati; le sale operatorie inoltre continuano ad eseguire interventi senza interruzione, osservando le norme igieniche e di sicurezza per evitare il contagio da Coronavirus-

La Federazione CISL del pubblico impiego ritiene che l’ASL2 Lanciano Vasto Chieti sta dimostrando la sua incapacità organizzativa e decisionale nella gestione dell’emergenza Covid-19 e delle normali funzioni ospedaliere. Nei giorni scorsi, congiuntamente ad altre sigle sindacali, ha inviato una lettera di diffida alla ASL2, perché questa ha ignorato le varie richieste di incontro per dare piena attuazione alle misure previste dal Protocollo per la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori della Sanità Pubblica e Privata, dei Servizi Socio Sanitari e Socio Assistenziali in ordine all’emergenza sanitaria da Covid-19.

Traniello ha concluso dicendo che c’é un deficit di organizzazione sia a livello territoriale che ospedaliero, nella lotta al Coronavirus che a loro avviso è fonte dell’incapacità di prevenire e bloccare il contagio.