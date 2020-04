PD Sulmona chiede intervento della Provincia per il Liceo Classico Ovidio

Il PD lamenta che si é in attesa di un parere della Soprintendenza da prima di Natale e di un piano di interventi dal Comune

SULMONA (AQ) – Il circolo PD di Sulmona sottolinea come collegata all’emergenza per la pandemìa di Coronavirus ci sia quella della ricostruzione degli edifici scolastici, di per sé già sofferente e che a questo punto rischia di rallentare definitivamente fino alla paralisi. Ne é un esempio l’edificio del Liceo Classico Ovidio, la cui facciata deturpata sembrerebbe prossima al crollo definitivo

Il PD lamenta che per l’edificio del Liceo Classico Ovidio pare che si sia ancora in attesa del nullaosta da parte della Sovrintendenza alle belle Arti su un progetto presentato prima di Natale e che l’Amministrazione non ha fatto sapere quale sia lo stato dell’arte, degli interventi programmati in materia e degli inevitabili rallentamenti che ci saranno.

Il Pd di Sumona chiede, pertanto ai rappresentanti istituzionali del territorio – Senatrice, Consigliere regionali – di investire la Provincia di una problematica di sua stretta competenza che se non prontamente affrontata, provocherà un altro terremoto, questa volta sotto forma di emergenza scolastica e, quindi, sociale. Basti pensare soltanto agli alunni delle elementari, costretti finora alla frequenza scolastica nei “moduli MUSP” e che probabilmente non si sa fino a quando, ancora, si troveranno in questa condizione emergenziale di assoluta precarietà.

Da parte sua, dopo aver espresso il più vivo apprezzamento e ringraziamento agli insegnanti e personale scolastico tutto che in una situazione di così grave disagio non hanno lesinato il loro impegno e dedizione, ha dichiarato che cercherà, attraverso gli organismi territoriali del Partito Democratico, di interessare alla problematica all’onorevole Ascani, per promuovere una stagione di rilancio e ritrovata efficienza in questo campo, quello dell’Istruzione, di prioritaria importanza per i giovani.