Lino Guanciale legge “Fontamara” per Pillole di Teatro: ecco quando

Lunedì 27 aprile il “Teatro Sirena”, diretto da Davide Cavuti, torna online con un format per “la cultura non si ferma”

FRANCAVILLA AL MARE – “La Cultura non si ferma – Pillole di Teatro” è una rassegna online offerta al pubblico del “Teatro Sirena” e che prenderà il via lunedì 27 aprile alle ore 19, con cadenza settimanale; sarà visibile sui canali social ufficiali del Palazzo Sirena (Facebook e instagram): pillole culturali, alcune realizzate appositamente per il Teatro, altre estrapolate dalle performances degli straordinari artisti che hanno calcato il palcoscenico del “Teatro Sirena”, diretto dal Maestro Davide Cavuti, in questi primi due anni di programmazione.

«Prima di illustrare questa iniziativa che verrà intrapresa nel nostro teatro, vorrei rivolgere il mio pensiero a tutti quelli che non ci sono più a causa di questo tremendo virus, ai familiari che non hanno potuto assisterli e al dramma che hanno vissuto; la mia preghiera è rivolta anche a tutti quelli che stanno lottando adesso contro il virus, nella speranza che possano guarire presto e tornare nelle loro case – ha commentato il maestro Davide Cavuti, direttore artistico del Teatro Sirena – Un ringraziamento infinito va ai nostri angeli custodi: i medici, gli infermieri, il personale sanitario, le forze dell’ordine e tutti quelli che operano in prima fila, ogni giorno, per arginare l’attacco di questo nemico invisibile. Voglio rivolgere un pensiero particolare ad una nostra cara abbonata, Rosalba Sbaraglia, che ci ha lasciato qualche giorno fa per una malattia».

«La cultura resta a casa ma si fa sentire. – ha dichiarato il sindaco Antonio Luciani – Con questa bella iniziativa, “Palazzo Sirena” vuole sentirsi comunque vicino ai suoi utenti, che in questa fase così delicata non possono fruire del teatro e degli spettacoli. Quella in corso sarebbe stata la terza edizione del teatro e della musica, e, con l’iniziativa del direttore artistico Davide Cavuti, speriamo di essere vicini a tutti voi. Non vediamo l’ora di riaprire le porte del teatro e di ripartire, in sicurezza ma con grande entusiasmo».

Primo ospite della rassegna online sarà l’attore Lino Guanciale che presenterà una testo tratto dal romano “Fontamara” di Ignazio Silone.

«Ho raccolto immediatamente l’invito dell’amico Davide Cavuti di leggere un testo di Ignazio Silone, abruzzese come noi, per gli spettatori del “Teatro Sirena” – ha dichiarato l’attore Lino Guanciale -. Silone è l’autore che tanti anni fa mi ha fatto incontrare Davide sul palcoscenico e insieme a lui stiamo ultimando la preparazione dello spettacolo “Non svegliate lo spettatore” in omaggio ad un altro grande abruzzese, Ennio Flaiano, che debutterà non appena l’emergenza sarà terminata».

«Ho sempre pensato che il Teatro sia un viatico interiore spirituale per tutti, capace di porgere momenti di incanto, di mera bellezza dove trovarsi immersi nelle storie degli scrittori senza tempo, nelle note dei grandi compositori e accoglierle dentro di noi. In questo momento così difficile credo che la cultura sia un nutrimento della nostra anima. – ha affermato il direttore Cavuti – Ringrazio gli amici Lino Guanciale ed Edoardo Siravo, artisti che non hanno bisogno di presentazioni con cui lavoro da sempre in teatro e al cinema. Avremo modo di ascoltarli in questa prima serie di appuntamenti online del nostro Teatro inaugurando la sezione “SirenaLegge!”, con l’auspicio che tutto possa rinascere più forte di prima».

PROSSIMO APPUNTAMENTO

Dopo l’appuntamento con Lino Guanciale, seguirà quello con Edoardo Siravo, uno dei più applauditi e apprezzati attori italiani; tra i due appuntamenti, vi saranno pillole di cultura estratte dalle performances di alcuni dei grandi artisti che si sono esibiti a Francavilla al mare, tra cui il Maestro Uto Ughi, il “Premio Oscar” Nicola Piovani, le stars del jazz internazionale della band degli “Yellowjackets” e il chitarrista Scott Henderson.

Al pubblico non resta che seguire questa nuova iniziativa culturale sui social.