ASL Chieti, attivo il Punto Unico di Accesso (PUA)

Il Pua, attento particolarmente ai fragili, opera in collaborazione con il territorio e in stretto raccordo con i Servizi sociali dei Comuni

CHIETI – In tempo di Coronavirus non vengono meno le necessità di tipo sociale o socio-sanitario dei cittadini, alle prese con problemi di varia natura. Proprio per rispondere a queste esigenze il Distretto sanitario di Lanciano, diretto da Manola Rosato, ha potenziato il Punto unico di accesso (Pua) mettendo a disposizione degli utenti servizi on line.

L’équipe socio sanitaria è a disposizione degli utenti attraverso linee telefoniche e un indirizzo E-mail dedicato. Com’è noto, l’attività del Pua è rivolta alla presa in carico della persona in maniera globale, con particolare attenzione ai fragili, e opera in collaborazione con il territorio e in stretto raccordo con i Servizi sociali dei Comuni di Lanciano, Castel Frentano, Treglio, Frisa, Fossacesia, Mozzagrogna, Rocca San Giovanni, Santa Maria Imbaro, San Vito Chietino.

Tutte le informazioni possono essere richieste chiamando il numero 0872.706903 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.30 e, nelle giornate di mercoledì e giovedì, anche dalle 14.30 alle 16.30, oppure inviando un’E-mail all’indirizzo pua.lanciano@asl2abruzzo.it .

“Il nostro obiettivo – spiega Manola Rosato – è continuare a fornire, in questo momento di difficoltà, utili informazioni sui percorsi assistenziali e socio-sanitari presenti e attivabili, sull’assistenza integrativa, sulle prestazioni specialistiche, sull’assistenza domiciliare, residenziale e riabilitativa, sull’assistenza primaria ed estera, orientando gli utenti verso la rete territoriale dei servizi socio-sanitari e verso le nuove modalità di accesso ai servizi, messe in atto per gestire l’emergenza epidemiologica da Coronavirus”.