Scuola, il pensiero di Antonella Tozza sulla didattica a distanza

Il Direttore Generale dell’URL non si é detta favorevole: le connessioni spesso non consentano di raggiungere gli studenti

L’AQUILA – Il Direttore Generale dell’USR Abruzzo, Antonella Tozza, parlando della situazione scolastica in merito alla gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19, ha dichiarato all’Ansa che la Didattica a Distanza (DaD) è un aggravio di impegno sia per la scuola che per le famiglie.

In più non sempre la connessione consente di effettuare i collegamenti e, quindi, non è possibile in ogni situazione raggiungere il 100% dei ragazzi. Ha poi ringraziato i dirigenti scolastici ed a tutto il personale della scuola, che hanno dovuto in tempi rapidissimi acquisire ulteriori abilità per far fronte alla nuova sfida della didattica a distanza