L’Aquila, il Tar non sospende l’affidamento della gestione dell’Aeroporto

Respinta un’altra istanza cautelare di sospensione per l’affidamento della gestione ell’aeroporto dei Parchi a la Sunrise Aviation Srl

L’AQUILA – L’assessore alla Mobilità e ai Trasporti, Carla Mannetti ha reso noto che il Tar dell’Aquila ha respinto la domanda cautelare presentata dalla Heli Word Scarl, finalizzata a ottenere la sospensiva del provvedimento con cui il Comune dell’Aquila ha affidato la gestione dell’aeroporto dei Parchi a la Sunrise Aviation Srl.

Il collegio del Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo ha, in sostanza, confermato il pronunciamento del presidente dello stesso Tar, che tempo addietro, con decreto monocratico, aveva preso analoga decisione. L’udienza per la trattazione del merito è stata fissata al 17 giugno.

L’assessore Mannetti ha dichiarato che si é in presenza dell’ennesimo provvedimento che dà ragione agli iter seguiti dal Comune sia in fase di revoca del rapporto con il precedente gestore, sia per quanto riguarda l’affidamento attuale e che di ciò vanno ringraziati sia gli uffici comunali che si sono occupati dei procedimenti relativi allo scalo aquilano, sia l’avvocatura. Ora attendiamo il giudizio del merito e siamo pronti con la programmazione finalizzata al rilancio dell’aeroporto.