Attività motoria a Montesilvano, ecco quando è consentita

MONTESILVANO – Sul tema dell’attività motoria svolta in prossimità della propria abitazione sono state prorogate le ordinanze comunali a Montesilvano. Viene precisato come la stessa consentita se svolta in prossimità della propria abitazione e soltanto se giustificata da motivi di salute debitamente certificati.

Si legge nel testo:

si conferma sino al 13 aprile 2020 la chiusura al pubblico degli uffici comunali disposta con Ordinanza Sindacale n. 7 del 9 marzo 2020 recante “Misure urgenti per la prevenzione del rischio di contagio da virus Covid-19: chiusura al pubblico uffici comunali”, individuando le attività indifferibili da rendere in presenza, salve le modalità di contatto ivi previste, in quelle rese dai seguenti Uffici: Stato Civile, anagrafe; Servizi Cimiteriali; Protocollo; Polizia Municipale; Protezione Civile e C.O.C., Servizi sociali, Informatizzazione, Igiene Urbana, Stipendi e Mandati; Attività della segreteria comunale solo in quanto collegate all’emergenza sanitaria in corso;

si confermare sino al 13 aprile 2020 tutti divieti previsti dall’Ordinanza Sindacale n. 12 del 19/03/2020 recante “Misure urgenti per la prevenzione del rischio di contagio da virus Covid-19: ulteriori misure a tutela della salute pubblica”;

si precisa che l’attività motoria, svolta in prossimità della propria abitazione, è consentita soltanto se giustificata da motivi di salute debitamente certificati;

Inoltre si ricorda l’obbligo della distanza interpersonale di almeno un metro e il divieto assoluto di assembramenti, in particolare in luoghi pubblici e/o aperti al pubblico (compresi i luoghi di culto), nonché la prescrizione di utilizzare sempre e comunque mascherina e guanti, soprattutto durante le operazioni di approvvigionamento alimentare e in tutte le circostanze nelle quali è possibile entrare in contatto con altre persone.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale, sezione territoriale di Pescara, ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data. La Polizia Municipale è incaricata dell’esecuzione del presente provvedimento.