Bisenti, eseguiti 200 tamponi dalla Asl

Interessati anche alcuni cittadini di Castiglione Messer Raimondo, Montefino e Castilenti. Il Sindaco: “tutto si è svolto nella massima efficienza e tranquillità”

BISENTI – Il sindaco di Bisenti, Enzo de Febis, informa che oggi, nel parcheggio che si trova nei pressi del Municipio, quindi in un’area all’aperto appositamente allestita, sono stati eseguiti circa 200 tamponi da parte della Asl di Teramo.

“Tutto si è svolto con professionalità e dovizia – dichiara il Sindaco – un’equipe guidata dal direttore del direttore del dipartimento di prevenzione, Ercole D’Annunzio, ha eseguito circa duecento tamponi non solo sui cittadini di Bisenti ma anche su alcuni cittadini di Castiglione Messer Raimondo, Montefino e Castilenti che non avevano potuto farlo nei giorni scorsi. Le operazioni si sono svolte nella massima tranquillità e con tutte le attenzioni, anche verso i cittadini, che questa fase così complessa e delicata comporta. Non ci sarebbe nemmeno bisogno di sottolinearlo se non fosse che abbiamo letto sui social resoconti e commenti totalmente non rispondenti alla realtà. Essendo ben conscio di quanto siano deleterie e rischiose le false informazioni che così velocemente si diffondono fra la popolazione, già allarmata e disorientata dal grave momento che stiamo vivendo, sento la responsabilità, da Sindaco, di ristabilire la verità dei fatti ringraziando la Asl e i suoi operatori per il lavoro svolto”.