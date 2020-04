“Avanti così!”, Salvini orgoglioso del lavoro in Regione Abruzzo

Salvini ha sottolineato come, grazie alla Lega, in Abruzzo si sia passati dalle parole ai fatti con stop alle tasse e aiuti concreti

REGIONE – Matteo Salvini si é detto orgoglioso del lavoro in Regione Abruzzo. “Grazie alla Lega si é passati dalle parole ai fatti – ha sottolineato il Leader del partito, elencando tutti gli interventi effettuati – : stop ai pagamenti degli affitti nelle case popolari fino al termine dell’emergenza, sospensione del pagamento delle tasse regionali, servizi domiciliari per i disabili, fondi straordinari a Comuni, micro imprese, lavoratori e Consorzi di bonifica, pace legale con le imprese, estensione delle misure straordinarie contro la crisi per associazioni sportive e culturali, risorse per sostenere le aziende zootecniche e il territorio montano” Salvini ha concluso con “Avanti così!”.