Guardiagrele, buoni spesa: criteri di assegnazione e informazioni

Deliberati i criteri e gli indirizzi per regolare questo beneficio. In ottica di valorizzazione del territorio, potranno convenzionarsi solo attività commerciali con sede nell’area del Comune

GUARDIAGRELE – Dopo un tavolo tecnico tra Giunta Comunale e staff del servizio sociale, il Comune di Guardiagrele ha deliberato i criteri e gli indirizzi per regolare la distribuzione del fondo di Solidarietà Alimentare erogato dal Governo per le persone che si trovano in una situazione di grave difficoltà economica.

I beneficiari potranno fare richiesta solo in forma elettronica su un modulo reperibile sul sito del comune www.comune.guardiagrele.ch.it La domanda deve essere inviata all’indirizzo buonispesa@comune.guardiagrele.ch.it

Il Servizio Sociale è a disposizione per assistere telefonicamente i cittadini nella compilazione e a riceverla nel caso di indisponibilità del mezzo telematico.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE

Il Servizio Sociale, come stabilisce l’Ordinanza della Protezione Civile, esaminerà le domande tenendo conto di alcuni criteri:

assenza o riduzione di reddito e/o fatturato e/o incasso nel mese di marzo 2020

composizione del nucleo familiare;

patrimonio del richiedente;

presenza nel nucleo di assegnatari di sostegno pubblico

condizione abitativa

Il termine per queste domande è sempre aperto, fino alla disponibilità delle risorse.

Un particolare ringraziamento per il grande supporto della Caritas che i primi giorni di erogazione dei benefici del fondo e finché non saranno disponibili i buoni, sta consegnando direttamente ai cittadini i beni di prima necessità.

Appena pronti i buoni spesa, i beneficiari li riceveranno dal Servizio Sociale e potranno utilizzarli negli esercizi che hanno dato la loro disponibilità.

PER I COMMERCIANTI

Al fine di valorizzare le attività produttive del territorio di Guardiagrele che in questo momento stanno proseguendo la loro attività, garantendo alla città un servizio prezioso, è stato deliberato che potranno convenzionarsi per l’utilizzo dei buoni spesa del fondo di solidarietà alimentare solo gli esercizi con sede nell’area comunale.

Nel particolare ci si riferisce esclusivamente alle attività di generi alimentari, per l’igiene personale e della casa, farmacie e parafarmacie

Sul sito del comune www.comune.guardiagrele.ch.it è stato pubblicato l’avviso per manifestare la propria disponibilità alla gestione del servizio.

Gli interessati dovranno comunicarlo compilando il modulo, che si trova sul sito, da inoltrare all’indirizzo ecad13@comune.guardiagrele.ch.it.