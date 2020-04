A L’Aquila, “bus a chiamata” nei festivi: prenotazione e biglietti

Dal 5 aprile Ama attiva il servizio “bus a chiamata” nei festivi dalle 7 alle 21: si prenota la mattina da lunedì a sabato, biglietto tramite sms o app

L’AQUILA – A partire da domenica 5 aprile l’Ama, la società di trasporto pubblico del Comune dell’Aquila, avvierà dei nuovi servizi per i giorni festivi. “In un momento particolare come questo – hanno dichiarato il sindaco Pierluigi Biondi e l’assessore ai Trasporti e alla Mobilità urbana, Carla Mannetti – insieme ad Ama, che ringrazio per la disponibilità, abbiamo pensato di andare incontro alle esigenze dei cittadini che sono costretti ad uscire di casa per motivi di lavoro o di urgenza, offrendo loro uno strumento di integrazione e ottimizzazione dell’offerta ordinaria di trasporto”.

Sarà infatti attivato un servizio bus a chiamata dalle 7 alle ore 21 dei giorni festivi (ad esclusione della domenica di Pasqua), al fine di garantire la mobilità ai cittadini nei casi di comprovate esigenze lavorative o di assoluta urgenza.

Per prenotare il servizio l’utente potrà telefonare al numero 0862/319857 dalle 8 alle 12 dal lunedì al sabato, sarà richiamato per la conferma della prenotazione e dell’orario della corsa e dovrà tassativamente essere munito di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020 per la verifica degli spostamenti. In caso di disdetta della prenotazione dovrà avvisare chiamando allo stesso numero. Sarà possibile acquistare il biglietto tramite sms al n. 4896897 inserendo il testo “Ama”, oppure attraverso le app “DropTicket” e “myCicero”.

Inoltre, sempre per i giorni festivi, l’Ama provvederà a rideterminare corse e orari del servizio ordinario festivo, garantendo in ogni caso i collegamenti dal terminal di Collemaggio all’ospedale San Salvatore attraverso alcune corse della linea 2F, mentre i collegamenti dal terminal di Collemaggio alla stazione saranno effettuati con alcune corse della linea 1TF, in coincidenza con gli arrivi e le partenze dei treni. Gli orari saranno stabiliti dall’azienda nei prossimi giorni e saranno pubblicati sul sito www.ama.laquila.it Pierluigi Biondi Carla Mannetti