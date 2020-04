Un compleanno diverso nel Tempo del Covid 19 [VIDEO]

PESCARA – “Dedico questo mio video scritto e recitato da me, realizzato con l’aiuto del bravissimo Colella Gabriele, a amici e umanità tutta. Sono certa che lottando e resistendo con tutte le forze usciremo da questo inquietante momento”. Sono le parole di Rosamaria Binni che in un post su Facebook lancia un messaggio di speranza a tutti. Dal titolo “Un compleanno diverso nel Tempo del Covid 19” il video si apre con la frase: “Buon Compleanno mi sono detta appena sveglia con le lacrime agli occhi perchè ho realizzato che ero come la maggiorparte di noi in un incubo. É la realtà, erano le 6:30 ed era un incubo e non un sogno felice quello che si stava vivendo…”.

