Buoni spesa per i cittadini di Castellalto: approvata la delibera

CASTELLALTO – Approvata oggi la delibera con la quale sono stati definii i criteri per la distribuzione dei buoni spesa per i beni di prima necessità a favore dei cittadini in difficolta, a causa dell’emergenza Corona Virus – Covid19. Gli aiuti economici che verranno concessi avranno come obiettivo quello di garantire un sollievo economico alle persone in stato di vero bisogno, a quelle che hanno perso il lavoro e che hanno avuto meno entrate, come commercianti e titolari di piccole attività e lavoratori in proprio.

Questi gli aiuti per i nuclei famigliari:

1 componente € 100,00, 2 componenti € 200,00, 3 componenti € 250,00, 4 componenti € 350,00, 5 o più componenti € 450,00. Oltre a una maggiorazione di 50€ per ogni figlio minore e diversamente abile presente nel nucleo famigliare.

La scadenza delle domande è fissata per il giorno 6 aprile alle ore 14.00. L’avviso è presente sul sito del Comune www.comune.castellalto.te.it, insieme al modulo di domanda che dovrà essere inviato via mail al seguente indirizzo servizisocialieistruzione@comune.castellalto.te.it. In via eccezionale è consentita anche la consegna e ritiro della domanda a mano, per chi ha difficoltà all’invio telematico, previa richiesta al numero di telefono 0861-294326 che è a disposizione per avere tutte le informazioni e dettagli possibili.

L’Assessore alle Politiche Sociali e al Commercio Sara Picone precisa che: “In questa situazione di emergenza nessuno deve restare indietro, nessuno deve sentirsi solo. Oggi abbiamo approvato l’avviso e la domanda per richiedere i buoni spesa che è rivolta ai cittadini e alle attività presenti nel nostro comune. La domanda verrà presentata in autocertificazione con cui ciascun richiedente si assumerà la responsabilità della propria dichiarazione, una responsabilità non solo giuridica ma soprattutto morale. Abbiamo scelto questa linea perché abbiamo una profonda fiducia dei nostri cittadini.

Il Sindaco Vincenzo Di Marco aggiunge: La misura approvata oggi dalla Giunta Comunale, con i fondi previsti dall’ordinanza 658 della Protezione Civile Nazionale, è un primo intervento di aiuto verso chi ha veramente bisogno. Ringrazio in anticipo le attività commerciali che aderiranno per consentire l’acquisto con i buoni spesa. E’ stato un lavoro a distanza ma corale tra giunta, maggioranza e minoranza, di tutto il consiglio comunale e l’ufficio servizi sociali. Oggi più che mai c’è bisogno di tutti, a dimostrazione che l’emergenza e la vicinanza alla popolazione non hanno colore politico. Sarà un intervento sperimentale, in quanto abbiamo voluto privilegiare i più bisognosi, che in qualche modo conosciamo, ma anche una parte importante di esigenze che in questi giorni di fatica e dolore abbiamo ascoltato.