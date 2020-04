Atessa, Sevel e Honda posticipano il fermo produttivo

La decisione é stata presa in conformità con le ultime disposizioni governative che hanno prorogato fino al 13 aprile le misure restrittive

ATESSA – Dopo la proroga dell’attuale regime di misure restrittive disposto dal Governo, la Sevel di Atessa (CH) ha deciso di prolungare la cassa integrazione fino al 13 aprile, in linea con il DPCM 1 aprile 2020. Migliaia i lavoratori che restano in casa in virtù di questa decisione aziendale.

La produzione del furgone Ducato é stato bloccata lo scorso 13 marzo quando molti operai si erano assentati dal lavoro per paura del contagio da Coronavirus e dall’esigenza di avere certezza sui sistemi di sicurezza per la salute.

Tempi ancora più lunghi per la Honda di Val di Sangro, che ha prorogato il fermo produttivo fino al 24 aprile per contribuire ulteriormente al contenimento della diffusione del virus; fissato per lunedì 27 aprile la data della ripresa.

Complessivamente sono circa 7 mila i lavoratori che restano a casa in virtù delle decisioni aziendali.