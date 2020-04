Coronavirus in Abruzzo, notizie e dati dalla Regione del 1° Aprile

Notizie sul Covid 19 in Abruzzo del 1° aprile 2020: nell’utimo bollettino +56 casi positivi. Nel primo pomeriggio nuovi aggiornamenti

REGIONE – Presegue l’appuntamento con l’informazione quotidiana sul Coronavirus in Abruzzo. Oggi, mercoledì 1° aprile 2020 andiamo a vedere quali sono i nuovi dati prodotti dal Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale alla Sanità. In attesa del nuovo bollettino ricordiamo quelli salienti del 31 marzo: sono 335 pazienti sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 73 in terapia intensiva, mentre gli altri 783 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Ricordiamo che nella giornata di ieri il punto di Marsilio: “Durante la Conferenza delle Regioni, ho proposto di presentare un emendamento al D.L. 18 per sospendere rimborsi annuali del piano di rientro per il prossimo triennio, spalmando sugli anni residui la somma da restituire. Questo consentirebbe alla Regione Abruzzo di disporre di 90 milioni nel periodo 2020-22 da destinare alle spese per fronteggiare la crisi economica. Il testo dell’emendamento è stato trasmesso a tutti i parlamentari abruzzesi, che spero possano svolgere un’efficace azione nei confronti del Governo”.

NOTIZIE SU CORONAVIRUS IN ABRUZZO DEL 1° APRILE 2020