“Spesa sospesa” a Teramo: ecco i supermercati che partecipano

TERAMO – Anche a Teramo prende avvio la “spesa sospesa” per chi vive difficoltà. L’iniziativa è stata promossa dal Coordinamento dei comitati di quartiere, presieduto da Domenico Bucciarelli, dai singoli comitati di quartiere e dalle associazioni di volontariato che anche in questa occasione mostrano grande sensibilità e attenzione verso i più deboli. Un’iniziativa pensata per aiutare le persone a casa in difficoltà a causa dell’emergenza Coronavirus, che si unisce alle altre numerose attività di supporto e sostegno che il Comune di Teramo offre ai propri cittadini tramite il Centro Operativo Comunale.

Mediante l’avvio della “spesa sospesa”, comunica l’assessore Sara Falini, chiunque, nei supermercati aderenti, oltre alla propria spesa può aggiungere ciò che ritiene di poter donare, consentendo a chi ne ha bisogno di usufruire gratuitamente dei prodotti di prima necessità.

All’interno degli stessi supermercati, vi sarà l’indicazione dei generi alimentari a lunga conservazione e dei prodotti per l’igiene consigliati da poter donare, che verranno destinati ai richiedenti mediante l’importante attività svolta dai banchi alimentari e Caritas.

Una iniziativa lodevole, prosegue l’assessore, che ancora una volta dimostra il grande senso caritatevole dei cittadini e la straordinaria solidarietà che si crea nei momenti di difficoltà come quello che viviamo.

I cittadini che vorranno contribuire con una donazione potranno acquistare generi alimentari e lasciarli nei punti vendita convenzionati, dove i volontari aderenti si occuperanno della composizione del carrello con conseguente consegna a domicilio alle famiglie che ne hanno maggiore bisogno.

Per contribuire ad affrontare la crescente emergenza alimentare, l’iniziativa promossa rappresenta una azione di grande responsabilità da parte dei comitati di quartiere presenti sul territorio, in una situazione in cui le misure restrittive per contenere il contagio e la perdita dello stipendio hanno aggravato gli status e aumentato il numero delle persone che sono costrette a chiedere sostegno per mangiare. Ma, conclude Falini, sono convinta che si tratti solo dell’inizio di una grande rete di solidarietà che sono certa si rafforzi ancor più, continuando a permanere anche quando questa emergenza sarà terminata.

Elenco dei Supermercati che al momento hanno aderito all’iniziativa:

1) Supermercato Conad via Cona tel.0861/252258

2) Supermercato Conad Lauri Villa Mosca – tel.0861/412528

3) Supermercato Sigma via Cona – tel.0861/244513

4) Supermercato Tigre Amico – viale Crucioli 0861/245195

5) Si con Te – viale Bovio – tel. 0861/242308

6) Supermercato Tigre Amico Arcaini – via Carducci – tel.251240

7) “ Tigre – via De Benedictis – tel.0861/241669

8) “ Tigre- via Capuani – tel.0861/240574

9) “ Tigre – Colleatterrato Basso 0861/413608

10) “ Conad – Piano Lenta 0861/286818

11) “ Tigre via De Albentiis – tel.o861/242128

12) “ Tigre via Carducci

13) Market Coal di Sabatino Taraschi Villa Mosca

14 ) La Bottega di Matilde Villa Mosca

15) Eurospin – Via Irelli

16) Superm.Conad – Piano della Lenta

17) “ Oasi – Piano D’Accio tel.0861/588884

18) “ Todis Discount – Colleatt. S.Benedetto

19) “ Tigre – Via A.Moro – 0861/413608

20) Supermercato Tigre – Piazza Progresso, San Nicolo’ a Tordino

21) Supermercato Coal – Via C. Colombo, San Nicolò a Tordino