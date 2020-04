Martinsicuro, truffa porta a porta: l’appello del Sindaco

Il Sindaco Vagnoni mette in guardia chi é più indifeso da falsi operatori che dicono di dover consegnare mascherine per Coronavirus

MARTINSICURO (TE) – Dopo la truffa dei finti volontari che si presentavano nelle abitazioni con la scusa di effettuare i tamponi per verificare l’ eventuale positività al virus, in tutta italia si stanno registrando una nuova truffa “porta a porta”. Quella di chi, fingendo di dover consegnare a domicilio mascherine anti-Coronavirus, provano intrufolarsi nelle case specie quelle dei più anziani. Anche a Martinsicuro.

A tale proposito il Sindaco Massimo Vagnoni ha lanciato un appello sui social:

“Comunicazione importante. Mi hanno segnalato che girano persone per consegna mascherine a nome del Comune. Non aprite a nessuno Il comune non sta svolgendo alcun servizio di consegna mascherine. Attenetevi solo alle informazioni istituzionali che diamo con i canali ufficiali sui servizi che forniamo a domicilio .

Se avvistate persone che girano a nome del comune , comunicatemelo subito con un messaggio in privato o avvisate le forze dell’ordine”.