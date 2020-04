Coronavirus in Abruzzo, notizie e dati Regione del 15 Aprile

Notizie sul Covid 19 in Abruzzo del 15 aprile 2020: in attesa del nuovo bollettino +32 nuovi casi, 52 in terapia intensiva

REGIONE – Nuova giornata di informazione sull’emergenza Coronavirus in Abruzzo. Mercoledì 15 aprile 2020 daremo come sempre spazio alle principali notizie sul Covid 19 in Regione oltre a seguire i nuovi aggiornamenti dati. Nella giornata di ieri sono stati sbloccati pagamenti alla imprese fino a 100 milioni di euro. “Per l’economia abruzzese si tratta di una poderosa iniezione di liquidità, che aiuterà le imprese ad affrontare la crisi e ad andare avanti” ha commentato Marsilio.

Inoltre c’è stato un incontro tra Regione e Sindacati su tema delle indennità aggiuntive agli operatori sanitari. “La platea potenziale di queste indennità aggiuntive è di oltre 5 mila operatori per un impegno di spesa tra gli 8 e i 10 milioni di euro, che la giunta si sta impegnando a reperire” ha riferito l’assessore Verì.

Nuovi gesti di solidarietà dalla Regione sottolineati dal Governatore: “Voglio ringraziare il Gruppo Alpini Ten. Col. Giuseppe Tirone di Sulmona per aver coordinato una straordinaria raccolta fondi: le donazioni per 125 mila euro, arrivate da numerose aziende, sono state impiegate in materiali e dispositivi medici per l’ospedale SS Annunziata di Sulmona. Grazie ai promotori dell’iniziativa e a tutti i donatori! Il grande cuore degli abruzzesi batte sempre più forte”.

In attesa dal nuovo bollettino ricordiamo che complessivamente sono 2245 casi positivi al Covid 19 (aumento di 32 casi) diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall’Istituto Zooprofilattico di Teramo e dall’Università di Chieti. 345 pazienti (-6 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 52 (-2 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 1403 (+30 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

